Non c'è pace per Brozovic: positivo al coronavirus, niente Sassuolo-Inter

Il centrocampista croato non giocherà la gara contro il Sassuolo: dopo il tampone negativo, è nuovamente positivo.

comunica che Marcelo Brozovic è risultato debolmente positivo al tampone effettuato ieri dopo quello negativo del giorno precedente. Il giocatore, sempre escluso dal gruppo squadra, non sarà a disposizione per #SassuoloInter 👇 https://t.co/UY7EUbG3tg — Inter (@Inter) November 28, 2020

Sembrava poter essere di nuovo a disposizione di Antonio Conte,. Rinforzo importante per la sfida contro il dopo aver saltato le ultime gare ufficiali dei nerazzurri: invece niente da fare, il centrocampista croato è nuovamente positivo al coronavirus.

Poco prima della gara contro il Sassuolo, la società meneghina ha annunciato come Brozovic si fosse negativitizzato, ma nell'ultimo tampone pre-match, quello del venerdì, il croato è nuovamente risultato positivo:

"Inter comunica che Marcelo Brozovic è risultato debolmente positivo al tampone effettuato ieri dopo quello negativo del giorno precedente. Il giocatore, sempre escluso dal gruppo squadra, non sarà a disposizione per Sassuolo-Inter".

Brozovic è stato costretto a saltare la dura sfida contro il , recuperata e vinta dopo il doppio svantaggio iniziale, e sopratutto la partita contro il in che ha di fatto escluso i nerazzurri dalla massima competizione europea.

Non è chiaro dunque quando Brozovic potrà tornare in campo con la maglia dell'Inter, se in Champions League o in , visto il tampone immediatamente negativo dopo quello positivo dello scorso giovedì. Un problema in più per Conte, che continuerà a puntare su Vidal e Gagliardini al centro.

Nonostante l'assenza di Brozovic, zero possibilità da titolare invece per Eriksen, entrato nel finale di gara anche in Champions ma oramai corpo estraneo in nerazzurro nei momenti decisivi dei match. Nei pensieri di Conte prima di lui c'è anche Sensi, come dimostrato nell'ultimo turno europeo.