L'Euroderby e il suo "regista": Brozovic o Calhanoglu, il dubbio di Inzaghi

L'unico dubbio dei nerazzurri per il Derby di Champions League riguarda la mediana: in tre per due posti.

Che Milan-Inter sia un film, che sempre si rinnova nella trama, nello sviluppo e nelle scene, ma non nello spirito, è cosa assodata: una sfida eterna che passerà alla storia, come tutte le altre prima di quella che stiamo per vivere, con in palio l'accesso alla finale di Champions League.

I nerazzurri ci arrivano nel migliore dei modi possibili: con forma fisica ritrovata e risultati importanti alle spalle. Il quarto posto, conquistato nel segno della continuità, con una rimonta sulle concorrenti che ha restituito il senso di "forza" della formazione di Simone Inzaghi, non risolve però i dubbi di formazione, soprattutto a centrocampo. Anzi: se possibile li esalta.

Ed è un aspetto positivo, comunque. Anche perché non è un dubbio legato a uno scarso rendimento, quanto, al contrario, al ritorno "completo" (nel senso di "sotto ogni punto di vista": fisico, mentale) di Marcelo Brozovic. Che è un altro giocatore rispetto a quello, a tratti svogliato, visto in parte di questa stagione.

Da capitano ha trascinato l'Inter alla vittoria all'Olimpico contro la Roma: una prestazione da leader del centrocampo, da faro e spirito guida. Motore in cabina di regia: eccolo, il tema di Milan-Inter. La "regia": la "regia" del film del Derby, contesa tra Brozovic e Hakan Calhanoglu.

L'uomo, il turco, che ha svoltato le sorti della mediana nerazzurra quando il croato è stato costretto a fermarsi ai box e insieme l'intuizione forse più grande della stagione di Simone Inzaghi. E, infine, il dubbio principale per l'Euroderby.

E' probabile, comunque, che l'indizio su chi scenderà in campo nella semifinale d'andata di Champions League Inzaghi lo abbia già consegnato, offerto e mostrato nelle ultime gare: l'alternanza in attacco della coppia Lautaro Martinez-Dzeko e Lukaku-Correa va di pari passo con quella di Mkhitaryan e Barella come mezz'ala.

La costante rimane Brozovic regista e Calhanoglu al suo fianco, nella posizione abituale: ed è questa la strada che potrebbe percorrere Inzaghi contro il Milan. Anche perché il momento del croato non permette soluzioni che prevedono la panchina, Barella è inamovibile e Calhanoglu contro il Milan, sua ex squadra, sa esaltarsi.

Le ultime ore prima del Derby, comunque, risolveranno il dubbio: la "regia" in un film è uno degli aspetti più importanti. Agli altri attori, poi, il compito di esaltarla.