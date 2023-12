This page contains affiliate links. When you subscribe through the links provided, we may earn a commission.

Brighton-Marsiglia Sky, DAZN, NOW o TV8? Canale tv, diretta streaming, formazioni Antonio Torrisi Europa League The American Express Community Stadium GUARDA SU Altri modi per guardare GOAL Europa LeagueBrighton & Hove Albion vs Olympique MarsigliaBrighton & Hove AlbionOlympique Marsiglia De Zerbi e Gattuso si sfidano in Europa League: dove guardare la partita in TV e streaming e le formazioni. BRIGHTON-MARSIGLIA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING Roberto De Zerbi e Gennaro Gattuso si affrontano per l'ultima gara della fase a gironi di Europa League: in palio, in Brighton-Marsiglia, c'è la vetta del Gruppo B. Gli inglesi, alla prima partecipazione in una competizione europea nella loro storia, si presentano al match con tre vittorie consecutive contro Ajax e AEK. Stesso cammino dei francesi, che sono ancora imbattuti nel girone: successi contro AEK e Ajax per la formazione di Gattuso. In questa pagina troverete tutte le informazioni su Brighton-Marsiglia: dalle formazioni ufficiali a dove guardarla in TV e streaming. ORARIO BRIGHTON-MARSIGLIA La partita tra Brighton e Marsiglia è in programma giovedì 14 dicembre 2023 alle ore 21:00: la gara si terrà ad AMEX, stadio del Brighton. DOVE GUARDARE BRIGHTON-MARSIGLIA IN TV E STREAMING DAZN Guardalaqui Sky Sport Guardalaqui PROBABILI FORMAZIONI BRIGHTON-MARSIGLIA PROBABILE FORMAZIONE BRIGHTON Dunk favorito su van Hecke, ma quest'ultimo potrebbe giocare al posto di Igor: Milner in ballottaggio con Hinshelwood. BRIGHTON (4-2-3-1): Steele; Veltman, Dunk, Igor, Hinshelwood; Gross, Gilmour; Adingra, Pedro, Mitoma; Ferguson PROBABILE FORMAZIONE MARSIGLIA Gattuso senza Correa, Rongier e Kondogbia: attacco a due con Ndiaye e Aubameyang, a caccia del record di goal in Europa League di Falcao. MARSIGLIA (4-4-2): Lopez; Clauss, Gigot, Mbemba, Lodi; Sarr, Veretout, Ounahi, Harit; Ndiaye, Aubameyang. BRIGHTON-MARSIGLIA: LA CLASSIFICA DEL GIRONE All'andata è terminata 2-2: doppio vantaggio del Marsiglia con Mbemba e Veretout e rimonta del Brighton con Gross e Joao Pedro, su rigore. Attualmente Brighton e Marsiglia sono rispettivamente seconda e terza nel Gruppo B di Europa League, a 10 e 11 punti.