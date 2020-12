Brian Brobbey, il nuovo bomber dell'Ajax ha 18 anni

Brian Brobbey, 18enne attaccante dell'Ajax, è stato accostato al Real Madrid dopo goal e grandi lampi nella trafila del settore giovanile.

Per le giovani stelline d'attacco dell'accademia dell' , è diventata una sorta di regola non scritta che trovare la rete al debutto in prima squadra sia obbligatorio. Ci sono riusciti Johan Cruyff, Marco Van Basten e Patrick Kluivert, così come gli attuali talenti Sontje Hansen e Naci Unuvar.

Ora, un altro prodigio ha aggiunto il suo nome alla lista: la speranza è che il goal di Brian Brobbey contro il Fortuna Sittard ad ottobre si riveli il primo di tanti in una carriera che chi ha monitorato il suo sviluppo si aspetta spettacolare.

"All'Ajax c'è sempre pressione, quindi ci sono abituato", dice a Goal in un'intervista esclusiva. "Fortunatamente, sono un ragazzo che sa gestirla bene. È stato bello segnare nella mia prima partita. Prima ero piuttosto nervoso, quindi ora mi sento più libero nella mia testa. Se tutto va bene, presto avrò più possibilità".

Il diciottenne - titolare nella sfida di contro l' - è stato a lungo considerato una potenziale stella della prima squadra, viste le sue doti fisiche e la capacità di trovare la rete con continuità che hanno portato ad immediati paragoni con Romelu Lukaku.

Brobbey ha del resto dominato i difensori con la sua velocità e forza da quando è entrato nell'accademia dell'Ajax intorno al sei anni. Tuttavia, anche se l'adolescente ammira la star dell' e del , preferisce definirsi "il nuovo Brian Brobbey".

"Non credo di aver beneficiato molto della forza fisica perché ho sempre giocato contro avversari molto più anziani", ha spiegato il nativo di Amsterdam, che ha segnato oltre 80 goal dal debutto con l'Under 17 a marzo 2017.

Il più giovane di quattro fratelli che ora giocano tutti a livello professionistico, Brobbey ha fatto il suo debutto per la Primavera dell'Ajax nel secondo livello del calcio olandese all'età di 16 anni, anche se inizialmente ha lottato con le difficoltà di un tale salto: "Ho avuto i crampi ad ogni partita per un anno", ammette.

L'allenatore Erik ten Hag all'inizio della stagione in corso ha notato come Brobbey avrebbe potuto giocare con la prima squadra solo se avesse potuto disputare i 90 minuti. Grazie ad un allenamento extra, Brobbey - che ha segnato tre reti per aiutare l' a vincere i Campionati Europei Under 17 del 2019 - ora ha una resistenza sufficiente per competere per un posto tra i suoi colleghi più anziani. Come sempre, però, ci sono una manciata di giovani talenti che si stanno già affermando ai massimi livelli.

L'amico intimo di Brobbey, Ryan Gravenberch fa parte del quadro della prima squadra da oltre un anno, mentre il diciannovenne Lassina Traoré è diventato l'attaccante principale del club, visto un periodo di forma da urlo, con cinque goal segnati nel mese di ottobre nella roboante vittoria per 13-0 sul VVV Venlo.

Brobbey crede di avere le capacità per lottare con Traoré per una maglia da titolare stabile nei prossimi mesi, avendo impiegato solo otto minuti per trovare la rete dopo essere partito dalla panchina nel suo debutto all'inizio della stagione. "Lassina sta facendo molto bene come attaccante, ma so che ci saranno opportunità per me se continuo a crescere", dice. "Sono bravo con le spalle alla porta, posso tenere la palla e sono pericoloso in area. Posso anche creare opportunità per me o per gli altri".

Per ora, Brobbey spera di poter contribuire alla vittoria del titolo sia per la Primavera dell'Ajax - del quale è il capocannoniere in questa stagione con 7 goal - sia per la prima squadra, anche se nel lungo periodo ha gli occhi puntati su un trasferimento all'estero:

"Preferirei andare in , perché penso che la si adatti meglio al mio gioco", dice. "Proprio come all'Ajax, i giovani talenti hanno davvero delle possibilità lì. In invece viene acquistato un nuovo giocatore se le cose non vanno bene, piuttosto che aspettare che si adattino i nuovi arrivati".

Nonostante le indiscrezioni lo diano al , Brobbey è desideroso di lasciare il segno nel suo club prima di considerare qualsiasi uscita. Tuttavia, per farlo, dovrà firmare un nuovo contratto, visto il suo attuale accordo in scadenza nell'estate del 2021:

"Non so esattamente quando arriverà la fumata bianca sul mio contratto, ma sta andando nella giusta direzione", evidenzia Brobbey. "Lascio tutto nelle mani del mio agente".

Brobbey vuole solo concentrarsi sul campo:

"Gli allenatori dicono che sto andando bene e mi accorgo che le cose vanno sempre meglio. Ma voglio che le persone si ricordino di me come grande attaccante e vincitore di trofei, non sono ancora arrivato a quei traguardi".

Se la storia è qualcosa su cui basarsi, quando si tratta di giocatori dell'Ajax che segnano alla loro prima apparizione, è probabile che raggiunga quei livelli.