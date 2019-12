Brescia, ufficiale l'esonero di Grosso: torna Corini

Il Brescia dopo le ultime pesanti sconfitte esonera Fabio Grosso e richiama Eugenio Corini in panchina. Fatale il ko contro l'Atalanta.

Era nell'aria da domenica, ora è ufficiale. Fabio Grosso non è più l'allenatore del . Al tecnico è stata fatale l'ultima pesante sconfitta casalinga subita contro l' .

Al suo posto Cellino ha deciso di richiamare Eugenio Corini, esonerato meno di un mese fa ma prontamente richiamato dal presidente anche su input della piazza che non ha mai dimenticato il tecnico della promozione in .

Eugenio Corini subentra a Fabio Grosso sulla panchina del Brescia.



"Brescia Calcio comunica che Fabio Grosso non è più l’allenatore della Prima Squadra. A lui e a tutto il suo staff va un sentito ringraziamento per il lavoro svolto e la professionalità dimostrata.Il nuovo Mister di Brescia Calcio è Eugenio Corini. L’accordo con l’allenatore bresciano è stato raggiunto al termine di un lungo e chiarificatore incontro tra Corini stesso, la dirigenza di Brescia Calcio e il Presidente, Massimo Cellino.

Si può parlare di un nuovo corso che vede tra i protagonisti un “nuovo” allenatore e un “nuovo” Presidente, uniti e coesi con il massimo impegno per il Brescia Calcio".

I risultati d'altronde non hanno dato ragione alla scelta di sostituire Corini con Grosso dato che l'ormai ex tecnico ha incassato tre sconfitte in altrettante partite, con ben 10 goal subiti e zero segnati.

Il tutto condito dal caso Balotelli, esploso proprio con l'arrivo di Grosso che non lo aveva neppure convocato per la trasferta di . Inevitabile quindi la decisione di tornare indietro sulla propria decisione e richiamare Corini, tenuto ora a guidare il Brescia fino alla salvezza.

Corini, che aveva ottenuto 7 punti nelle prime 10 giornate, questo pomeriggio ha incontrato Cellino e al termine del vertice è arrivata la fumata bianca. L'avventura di Grosso a Brescia è già finita.