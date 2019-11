Brescia-Torino 0-4: Belotti e Berenguer, batosta per Grosso all'esordio

L'arrivo di Grosso non ha svegliato certamente il Brescia, sconfitto 4-0 in casa: due rigori di Belotti e doppietta di Berenguer.

Non è arrivata la scossa che Massimo Cellino voleva per risollevare il suo . Al Rigamonti, infatti, le Rondinelle sono uscite sconfitte per 2-0, battute da un che invece si rialza allontanandosi dalla zona calda, in cui il Brescia rimane inesorabilmente. Fanalino di coda alla pari della .

Segui 3 partite della Serie A TIM a giornata in diretta streaming su DAZN

Una prima gara da dimenticare per Grosso, che ha lavorato poche ore con il Brescia e deve ancora trovare la quadratura. Una prima fazione in generale deludente, ma che ha visto gli ospiti segnare due volte e nello stesso modo: due penalty assegnati per fallo di mano, due rigori di Belotti.

Il Brescia non riesce minimamente a lasciarsi alle spalle le due reti di Belotti, faticando non poco a proiettarsi in avanti. Prestazione da dimenticare per Belotti, con zero tiri verso la porta (in un tempo in cui le uniche due conclusioni sono state quelle dagli undici metri) e zero tocchi in area.

Per il Brescia le cose si mettono ulteriormente male: al 41' fallo di Mateju su Belotti, doppio giallo e Rondinelle in dieci. All'intervallo Grosso valuta il da farsi e a inizio ripresa sceglie di inserire Martella, lasciando in panchina Balotelli e non Ayè.

Ripresa con qualche emozione in più sotto porta, con Sirigu decisivo nel negare a Spalek la gioia del goal e Joronen a dire no a Belotti per la personale tripletta.

A siglare il tris e il poker, quasi un rigore in movimento nel primo caso e in contropiede nel secondo, è invece il subentrato Berenguer, servito dall'altro cambio di Mazzarri, Laxalt. I cambi di Grosso non sortiscono però effetti importanti per i padroni di casa, nuovamente sconfitti, stavolta pesantemente, e in una situazione di classifica a dir poco complicata.

IL TABELLINO

BRESCIA-TORINO 0-4

Marcatori: 17' rig. e 26' rig. Belotti, 75' Berenguer

BRESCIA (4-3-1-2): Joronen; Sabelli, Cistana, Magnani, Mateju; Bisoli, Tonali, Romulo; Spalek (60' Donnarumma); Ayé (83' Zmrhal), Balotelli (46' Martella)

TORINO (3-5-2): Sirigu; Izzo, N'Koulou, Bremer; Ola Aina, Lukic (67' Laxalt), Rincon, Meité, Ansaldi (78' De Silvestri); Verdi (62' Berenguer), Belotti

Arbitro:

Ammoniti: Ansaldi (T), Magnani (B), Meitè (T), Lukic (T), Tonali (B)

Espulsi: Mateju