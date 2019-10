Brescia-Sassuolo, fantacalcio: cosa succede?

In seguito alla triste scomparsa del patron del Sassuolo, il match contro il Brescia è stato rinviato. Fantacalcio, voto d'ufficio o attesa?

Nessuna sorpresa, come giusto, da parte della Lega. - non sarà l'anticipo della settima giornata di , in virtù del rinvio richiesto dalla società neroverde in seguito alla scomparsa del patron Squinzi. Il match è stato posticipato a fine autunno, precisamente il 18 dicembre.

Il rinvio, dovuto, del match tra Brescia-Sassuolo, porta diverse migliaia di fanta-allenatori a valutare il da farsi. Con il fantacalcio, infatti, il rinvio di una gara così avanti nel tempo può portare all'immediato calcolo con un voto d'ufficio, oppure ad un'attesa fino all'effettivo svolgimento del match.

BRESCIA-SASSUOLO, MAGIC: COSA SUCCEDE?

"Nel caso di partite rinviate o giocate oltre la data di inizio del turno di campionato successivo (anticipi inclusi), tutti i calciatori in forza alle squadre coinvolte, squalificati esclusi, riceveranno 6 punti d’ufficio". Dunque sufficenza per tutti i giocatori di Brescia e Sassuolo nel settimo turno di Serie A.

BRESCIA-SASSUOLO, FANTACALCIO: COSA SUCCEDE?

"Tutte le partite che si svolgono nel lasso di tempo intercorrente tra la fine del turno precedente e l’inizio del successivo rispetto a quello in corso di svolgimento fanno regolarmente parte di un turno di gioco e i voti dei calciatori saranno normalmente presi in considerazione per le fasi di calcolo. Quando invece si è fuori da questo range è vostra facoltà scegliere se attendere il recupero (o, al contrario, includere l’anticipo) o utilizzare il 6 politico per tutti i calciatori coinvolti nelle partite oggetto di spostamento"

A differenza della Gazzetta dello Sport e del suo Magic, con Fantagazzetta, ora divenuto Fantacalcio, si potrà scegliere se attendere lo svolgimento effettivo della gara a metà dicembre per calcolare la settima giornata di Serie A. Se non smaniate dal vedere subito il punteggio finale del turno, potrete attendere la fine dell'anno e sperare nei goal di Berardi, Balotelli, Caputo e Donnarumma.

BRESCIA-SASSUOLO, 6 POLITICO: PER CHI?

Il 6 politico viene assegnato a qualunque giocatore di Brescia e Sassuolo: dunque, anche ai giocatori infortunati o squalificati. Può essere una manna per chi ha in rosa portieri, difensori e indisponibili, meno per chi conta sugli attaccanti di una delle due squadre e sulla loro fame di goal.