Brescia-Sassuolo 0-2: Traoré e Caputo rilanciano i neroverdi

Con una rete per tempo, il Sassuolo sbanca il Rigamonti nel recupero della settima giornata. Primo ko per Corini dopo il suo ritorno a Brescia.

Il recupero della settima giornata, rinviato a ottobre per la scomparsa di Giorgio Squinzi, va al . I neroverdi onorano al meglio la memoria del loro proprietario e sbancano il Rigamonti, superando il per 2-0 grazie a una rete per tempo.

La prima è firmata da Traoré, che al 25' va a segno sul primo palo su assist di Berardi. Il raddoppio, messo a segno al 70', è invece del solito Caputo, che ben servito da Rogerio pianta i chiodi sulla bara del Brescia.

Anche il Brescia, durante l'arco della gara, ha le sue occasioni per far male al Sassuolo. La formazione di Corini troverebbe pure il pareggio con Balotelli, al 39' del primo tempo, salvo vederselo annullare per fuorigioco dell'ex attaccante rossonero.

Con questa vittoria, il Sassuolo sale all'undicesimo posto con 19 punti, appena due in meno rispetto a e . Il Brescia, invece, rimane a quota 15: se il campionato si concludesse oggi, sarebbe nuovamente in B. Per Corini è il primo ko dal suo ritorno in panchina al posto di Grosso.

IL TABELLINO

BRESCIA-SASSUOLO 0-2

MARCATORI: 25' Traoré, 70' Caputo

BRESCIA (4-3-1-2): Alfonso; Sabelli, Cistana, Chancellor, Mateju; Bisoli, Tonali, Romulo; Spalek; Balotelli, Torregrossa. All. Corini

SASSUOLO (4-2-3-1): Pegolo; Toljan, Marlon, Romagna, Rogerio; Obiang, Locatelli; Berardi, Traoré, Boga; Caputo. All. De Zerbi

Arbitro: Di Bello

Ammoniti: Toljan, Rogerio, Obiang, Spalek, Torregrossa

Espulsi: nessuno