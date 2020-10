Suggestione Brescia: nel mirino delle Rondinelle c'è Kagawa

Il Brescia ha individuato in Shinji Kagawa uno dei possibili rinforzi per la sua squadra. L’ex Dortmund e United è attualmente svincolato.

Quello del è stato un inizio di stagione complicato. Considerata una delle grandi favorite per la promozione in , la compagine delle Rondinelle è partita con il freno a mano tirato in B.

Il pareggio interno contro l’ e la pesante sconfitta patita sul campo della , sono valsi un solo punto nelle uniche due uscite che vuol dire ultimo posto in classifica.

Ovviamente il tempo a disposizione per recuperare è moltissimo ed il presidente Massimo Cellino ha già deciso di intervenire in maniera decisa. Prima, in maniera clamorosa, ha optato per l’esonero di Gigi Delneri ed ha riaffidato la squadra a Diego Lopez (il quale a sua volta era stato sostituito dopo la mancata permanenza in A) ed in seguito ha deciso di sondare il mercato alla ricerca di colpi importanti.

Secondo quanto riportato da ‘Tuttosport’, tra i profili individuati per rafforzare la rosa ce ne è uno di altissimo spessore: Shinji Kagawa.

L’ex centrocampista di e è attualmente svincolato dopo un’esperienza al Real Saragozza. Arrivare al giocatore nipponico, che in carriera ha anche vinto due campionati tedeschi ed uno inglese, non sarà però semplicissimo. Le pretese economiche sono infatti abbastanza elevate per il Brescia e bisognerà trovare quindi la strada giusta che possa portare alla conclusione di un colpo che sarebbe eccezionale.