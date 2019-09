Brescia, infortunio per Torregrossa: stop di un mese

Il Brescia perde Ernesto Torregrossa dopo il match di San Siro col Milan: si teme uno stop di un mese per l'attaccante.

Primi problemi per Eugenio Corini: il tecnico del dovrà probabilmente fare a meno di uno dei suoi migliori giocatori, Ernesto Torregrossa, uscito acciaccato dal campo in occasione dell'ultima gara persa in trasferta contro il .

Come riportato da 'La Gazzetta dello Sport', in settimana l'attaccante si sottoporrà a esami medici che riveleranno la precisa entità dell'infortunio: si teme uno stop della durata di un mese, che quindi gli farebbe saltare le sfide con , , e .

Accertamenti in vista anche per Bruno Martella, che però punta a tornare già dopo la sosta dedicata alle nazionali, impegnate nelle qualificazioni agli Europei 2020.

Oltre a Torregrossa, il Brescia non potrà contare per altre due partite nemmeno su Mario Balotelli, costretto a scontare i quattro turni di squalifica relativi ai mesi trascorsi in con la maglia del .

Una grossa mano potrà darla il nuovo arrivo Alessandro Matri, appena acquistato dal per migliorare la rosa in termini d'esperienza.