Brescia-Genoa, le formazioni ufficiali: Nicola si affida a Destro e Pinamonti

Sono state rese note le formazioni ufficiali di Brescia-Genoa. Lopez punta su Torregrossa e Donnarumma, Nicola su Destro e Pinamonti.

Le formazioni ufficiali di - :

BRESCIA (4-3-1-2): Joronen; Sabelli, Papetti, Mateju, Semprini; Bjarnason, Tonali, Dessena; Zmrhal; Torregrossa, Al. Donnarumma.

GENOA (3-4-1-2): Perin; Romero, Soumaoro, Zapata; Biraschi, Behrami, Sturaro, Barreca; Iago Falque; Destro, Pinamonti.

Altre squadre

Sono Brescia e Genoa ad aprire il sabato di . Le due compagini si affrontano al Rigamonti in un match che mette in palio importanti punti per la salvezza. Le Rondinelle sono infatti attualmente ultime in classifica con 17 punti, i rossoblù occupa la terzultima posizione con il con 25 punti messi in cascina.

Diego Lopez disegna la sua squadra con un 4-3-1-2 nel quale sono Sabelli, Papetti, Mateju e Semprini a comporre la linea difensiva davanti a Joronen.

L'articolo prosegue qui sotto

A controcampo, Tonali è il vertice basso di un rombo che prevede Bjarnason e Dessena in mediana con Zmrhal più avanti di qualche metro in veste di trequartista. In attacco tocca alla coppia Torregrossa-Donnarumma.

Davide Nicola risponda con un 3-4-1-2 nel quale Romero, Soumaoro e Zapata completano il pacchetto difensivo davanti a Perin.

A centrocampo, Biraschi e Barreca sono chiamati a presidiare gli esterni, mentre il duo di mediana è composto da Behrami e Sturaro. In attacco spazio a Destro e Pinamonti con Iago Falque a supporto.