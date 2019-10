Brescia-Fiorentina, infortunio per Dessena: fuori in lacrime

Il perde Daniele Dessena . Brutto infortunio alla gamba destra per il centrocampista, fuori in barella ed in lacrime nella ripresa del match con la .

Dessena, in seguito ad un contrasto di gioco con Pulgar, mette male la caviglia che si gira in maniera innaturale: il calciatore delle Rondinelle richiama subito l'attenzione dei sanitari, restando a terra per diversi minuti.

Lo staff del Brescia presta le cure del caso a Dessena, dolorante ed in preda allo sconforto: per farlo uscire dal rettangolo verde, si rende necessario l'intervento della barella su cui l'ex viene adagiato mentre i compagni lo rincuorano.

Forza Daniele, sei un guerriero 💪🏼



Ti abbracciamo forte, siamo con te anche in questa battaglia ❤️#Dessena — Cagliari Calcio (@CagliariCalcio) October 21, 2019

La gamba è la stessa che Dessena, nel novembre del 2015, si fratturò in occasione di un Brescia-Cagliari di Serie B. Il centrocampista è stato poi trasportato in ospedale per accertamenti.