A Brescia scoppia il caos: fumogeni e invasione di campo, gara interrotta

Brescia-Cosenza finisce nel modo peggiore: dopo il goal di Meroni scoppia il caos, Massa costretto a sospenderla.

Finale pessimo per Brescia-Cosenza, ritorno del playout di Serie B: dopo il goal di Meroni per gli ospiti al 95', l'arbitro Massa è stato costretto a sospendere il match del 'Rigamonti' al minuto 97 per le intemperanze dei tifosi di casa.

La delusione per la doccia fredda dell'imminente retrocessione quando i supplementari sembravano cosa fatta, ha spinto la Curva Nord bresciana a lanciare numerosi fumogeni sul terreno di gioco, i quali hanno fin da subito limitato la visibilità.

Alcuni esponenti della Curva hanno poi invaso il campo, rendendo necessario l'intervento della Polizia con tanto di assetto antisommossa.

Il team arbitrale e le due squadre si sono immediatamente diretti nel tunnel che conduce agli spogliatoi, per poi rientrare e posizionarsi a bordocampo in attesa della ripresa delle ostilità e del triplice fischio, che arriva a gioco fermo.

Nella maniera peggiore si concludono i Playout di Serie B: il Cosenza di Viali si salva, il Brescia di Gastaldello retrocede in C. Gli scontri, però, continuano fuori dallo stadio, con i tifosi del Brescia che lanciano petardi e fumogeni verso il settore ospiti dei sostenitori cosentini.

Nonostante la partita sia finita da un'ora, i giocatori sono ancora negli spogliatoi, mentre scene da guerriglia caratterizzano l'esterno del Rigamonti: petardi e fumogeni hanno fatto prendere fuoco alla macchina di Huard, difensore del Brescia.