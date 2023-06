Caos dopo Brescia-Cosenza: 0-3 a tavolino e 2 gare a porte chiuse alle rondinelle

Il giudice sportivo ha sanzionato il Brescia per i gravi fatti del ritorno della finale Playout di Serie B.

Il peggiore epilogo possibile: questo è stato il finale di Brescia-Cosenza, con il triplice fischio dell'arbitro Massa arrivato a bordocampo, con il match sospeso da 25 minuti, a causa dei disordini provocati dalla curva di casa al Rigamenti.

Dopo l'1-1 di Meroni che è valso la salvezza in Serie B ai lupi, i tifosi delle rondinelle hanno fatto esplodere il caos, facendo partire un fitto lancio di fumogeni e un'invasione di campo, costringendo le due squadre a correre negli spogliatoi, insieme alle famiglie.

Dopo ciò, i tifosi del Brescia hanno lasciato gli spalti e si sono recati dietro al settore ospiti, facendo partire un altro lancio di petardi. Scene da incubo.

Per questo motivo il Giudice Sportivo ha sanzionato le rondinelle, retrocesse in Serie C, con lo 0-3 a tavolino e l'obbligo di disputare 2 gare del prossimo campionato a porte chiuse.

A questo si aggiunge la squalifica per tre giornate a Karacic del Brescia e Rigione del Cosenza, che sono venuti alle mani nel tunnel degli spogliatoi dopo la sospensione.

Ma scene come quelle viste nel ritorno della finale dei Playout di Serie B non verranno dimenticate, si teme: un caos ingeneroso nei confronti del calcio.