Il Brescia aggiorna la scheda di Balotelli: ora pesa quasi un quintale

Il Brescia ha aggiornato il peso di Balotelli nella scheda del giocatore pubblicata sul suo sito ufficiale. Ora risultano 99,8 kg.

Poteva essere una delle storie più belle raccontate da questo campionato, quella che vede protagoniste il e Mario Balotelli sembra però avere tutti i connotati di una favola senza lieto fine.

Tra l’attaccante ed il club si è venuta a creare nei mesi scorsi una frattura che sembra ormai insanabile. Super Mario contesta alla società il mancato pagamento del mese di marzo o almeno dei giorni nei quali si è allenato ed ha giocato prima del lockdown, il tutto mentre il Brescia gli ha contestato varie inadempienze.

In attesa di capire come la situazione si evolverà e a chi il Collegio Arbitrale, che ancora si deve costituire, darà ragione, i rapporti tra le parti non sembrano migliorare ed anzi, sul sito ufficiale del Brescia è stato riportato un aggiornamento che tutto sembra, tranne un gesto di distensione.

Se si va sulla scheda di Mario Balotelli, è possibile vedere come per lui viene indicato un peso di 99,8 kg. Come riportato da ‘Tuttosport’, fino a giovedì pomeriggio il peso indicato era di 94,6 kg, il che vuol dire che il club ha aggiornato il tutto rendendo noto un aumento di oltre 5 chili.

Balotelli quindi oggi sfiora il quintale e la cosa farà ovviamente discutere. Lo stesso giocatore, dopo essere risultato negativo a tutti i tamponi, stava lentamente riprendendo a lavorare con il gruppo, ma evidentemente la sua condizione non può essere considerata delle migliori.