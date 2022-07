Bremer alla Juventus, ci siamo: operazione con il Torino da 47 milioni

La Juventus ha vinto la corsa che porta all’acquisto di Bremer. Il difensore brasiliano ha già salutato i compagni del Torino.

La Juventus sta per mettere a segno uno dei colpi più importanti di questa sessione estiva di calciomercato. Il club bianconero infatti, ha già individuato il difensore che andrà a coprire il vuoto lasciato da De Ligt e l’operazione che lo porterà alla corte di Massimiliano Allegri può già definirsi in dirittura d’arrivo.

#Bremer è pronto a lasciare il ritiro del Torino già in giornata, mentre i compagni saranno impegnati in amichevole contro il Mlada Boleslav.



Salvo colpi di scena sarà molto presto un giocatore della Juventus — Renato Maisani (@RenatoMaisani) July 19, 2022

Salvo colpi di scena, sarà Bremer il prossimo acquisto dei bianconeri. Vinta dunque la corsa con l’Inter che portava al cartellino del centrale brasiliano.

Al Torino andranno 42 milioni di euro, ai quali aggiungere eventualmente altri 5 milioni di bonus, il tutto per un totale complessivo di 47 milioni.

Il giocatore, che ha già salutato i suoi ormai ex compagni di squadra e che sta lasciando il ritiro granata, apporrà invece la firma su un contratto da 5 milioni a stagione.

Accostato per settimane all’Inter, Gleison Bremer si appresta quindi a restare a Torino, ma a passare dalla sponda granata a quella bianconera, cosa questa che rende il suo trasferimento ancora più clamoroso.

Il difensore brasiliano, che è reduce da una stagione strepitosa, si appresta dunque a venticinque anni a compiere il tanto atteso salto di qualità.

Approdato in Italia nel 2018, è ora pronto per la sua seconda avventura in Serie A.