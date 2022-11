Bremer convince Tite: convocato insieme a Danilo e Alex Sandro per i Mondiali in Qatar

Il CT della Seleçao ha diramato la lista dei convocati: c'è Dani Alves, fuori Firmino e Coutinho. In attacco anche Richarlison.

Non è un giorno come gli altri, questo, in Brasile: il commissario tecnico della Seleçao Tite ha diramato la lista dei giocatori convocati per i Mondiali in Qatar.

Ci sono alcune sorprese, a iniziare dalla difesa: c'è, ad esempio, Dani Alves, campione olimpico nel 2021 a Tokyo e colonna storica della Nazionale.

In difesa Tite convoca Bremer, che vince il ballottaggio con Lucas Verissimo del Benfica: sempre della Juventus il commissario tecnico ha chiamato Danilo e Alex Sandro.

Fuori invece Firmino e Coutinho, oltre a Gabigol, che ha deciso l'ultima Copa Libertadores consegnandola al Flamengo: scelta che farà senza dubbio discutere in Brasile.

C'è, invece, Richarlison, nonostante i dubbi circa la sua forma fisica dopo l'infortunio subito nel corso delle ultime settimane. Chiamata importante per Martinelli, protagonista della stagione dell'Arsenal.

I CONVOCATI DEL BRASILE PER I MONDIALI IN QATAR

PORTIERI: Alisson (Liverpool), Weverton (Palmeiras), Ederson (Man City)

DIFENSORI: Marquinhos (PSG), Thiago Silva (Chelsea), Eder Militao (Real Madrid), Danilo (Juventus), Daniel Alves (Pumas), Alex Sandro (Juventus), Alex Telles (Sevilla), Bremer (Juventus)

CENTROCAMPISTI: Casemiro (Man United), Fred (Man United), Lucas Paqueta (West Ham), Fabinho (Liverpool), Bruno Guimaraes (Newcastle), Everton Ribeiro (Flamengo)

ATTACCANTI: Neymar (PSG), Raphinha (Barcelona), Richarlison (Tottenham), Vinicius Junior (Real Madrid), Rodrygo (Real Madrid), Pedro (Flamengo), Gabriel Jesus (Arsenal), Antony (Man United), Gabriel Martinelli (Arsenal)