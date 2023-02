La prima di Brazao in Italia: preso dall'Inter nel 2019, esordisce al 72' di Genoa-SPAL

Il giovane portiere brasiliano, in prestito dal club nerazzurro, colleziona la sua prima presenza in Serie B, subentrando ad Alfonso.

Il 25 febbraio 2023 entrerà a far parte della sua storia come poche altre date: un'altra è quella del 18 gennaio, quando ha partecipato alla festa dell'Inter in Arabia Saudita, dopo la vittoria della Supercoppa Italiana nel Derby contro il Milan. Ma questa è diversa.

Gabriel Brazao, dopo 4 anni, ha fatto il suo esordio in Italia: al 72' di una sfida particolare contro il Genoa, complicata per la SPAL, che a gennaio ha deciso di puntare su di lui, pur in prestito.

Massimo Oddo si gira verso la panchina, quando Enrico Alfonso fa capire di essere costretto a uscire dal campo: e allora sì, l'ex campione del mondo, adesso allenatore degli estensi, ha chiamato il giovane portiere brasiliano classe 2000, reduce da anni complicatissimi.

Arrivato nel 2019 grazie all'Inter sì, ma anche grazie al Parma, che lo prese dal Cruzeiro, Brazao è poi passato a tutti gli effetti in nerazzurro, prima di iniziare un difficile percorso in prestito in Spagna, tra Albacete e Real Oviedo.

Proprio al rientro da quest'ultima esperienza, nell'estate del 2021, si fa male seriamente, rompendosi il crociato: e da lì inizia una sorta di calvario che lo porta lontano dal terreno di gioco.

Nel marzo del 2022 il Cruzeiro lo richiama a casa, anche se in prestito, ma non scende mai in campo: le prime sensazioni di un suo ritorno effettivo tra i pali arrivano a dicembre, quando Simone Inzaghi lo porta con sè durante il ritiro di Malta, nella sosta per i Mondiali.

E, infatti, Brazao ritrova il campo contro il Betis Siviglia, in amichevole: ed eccoci ai giorni nostri. La festa con l'Inter in Supercoppa e il trasferimento alla SPAL che gli ha permesso di esordire dopo 4 anni nel calcio italiano, anche se in Serie B, contro il Genoa.

Subendo tre goal in 25 minuti, è vero: Dragusin, Gudmundsson e Salcedo. Ma conta anche che il suo debutto sia avvenuto.