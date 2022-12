Tutta la rosa del Brasile è protagonista: anche il terzo portiere Weverton fa l'esordio al Mondiale

Era l'unico a non aver giocato nemmeno un minuto: sul 4-1 a 10 minuti dalla fine ha fatto l'esordio al Mondiale anche il portiere del Palmeiras.

In appena quattro partite del Mondiale di Qatar 2022, il Brasile ha già avuto l'occasione di garantire minuti sul terreno di gioco a tutti i giocatori convocati da Tite. Sì, anche agli altri due portieri, le riserve di Alisson.

26 su 26. È la forza del gruppo, che porta entusiasmo. Quello che si vedeva già nel ritiro alla Continassa a Torino prima del Mondiale, che poi è salito sull'aereo del Qatar.

L’ultimo in ordine di tempo a fare l'esordio è stato il terzo portiere Weverton. Solitamente una comparsa, ma non in questo caso: è stato protagonista agli ottavi di finale.

Il 34enne è subentrato nell’ottavo di finale contro la Corea del Sud: sul 4-1 e a 10 minuti dal termine, Allison ha lasciato posto al collega del Palmeiras.

Nessun problema fisico per l’estremo difensore del Liverpool, anzi. Una pura scelta tecnica di Tite, o ancora meglio, una scelta di cuore.

Ha di fatto ‘scavalcato’ Ederson, ufficialmente il vice di Alisson, che ha già giocato titolare nell’ultima gara del girone contro il Camerun.

Così il ct si è potuto permettere di dare minuti a tutti. Tutti protagonisti, in un gruppo che funziona. E si vede, non soltanto per i risultati, ovviamente.

Un gruppo che balla, sorride e vive un viaggio con un solo obiettivo: riportare la Coppa del Mondo dopo 20 anni.