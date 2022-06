Il Brasile progetta la rivoluzione: club al lavoro per la Superlega

Diversi club proveranno a portare avanti l'idea di una nuova competizione, diversi i contrasti: "Vogliamo pensare a un campionato del futuro".

Il nome riporta alla mente quanto accaduto un anno fa e spesso chiacchierato negli ultimi mesi anche in Europa: anche il Brasile potrebbe avere la sua "Superlega".

Stando a quanto raccolto da AS, diversi club del Paese si starebbero organizzando per portare avanti l'idea di un nuovo campionato riservato a pochi partecipanti e diverso da quello attuale.

La situazione, comunque, non sarebbe così evoluta quanto in fase embrionale: non mancano, infatti, le differenze di vedute tra le squadre brasiliane, soprattutto quelle escluse dal progetto.

L'idea sarebbe quella di affidare l'organizzazione della nuova competizione, la "Libra", a un'entità finanziaria, Codajas Sport Capital, e di riunire il top del calcio in Brasile: Bragantino, Corinthians, Cruzeiro, Flamengo, Palmeiras, Santos e Sao Paulo.

L'articolo prosegue qui sotto

Si sono però creati dei blocchi, pronti a portare avanti le proprie idee relative alla creazione della Superlega brasiliana: nell'ultimo alcuni dei club coinvolti sono Atletico Mineiro, Fluminense, Internacional e Atletico Goianiense.

Proprio il presidente di quest'ultimo si è espresso in maniera chiara.

"Vogliamo pensare al calcio brasiliano in modo razionale e non radicale, a un campionato del futuro".

Se ne riparlerà a lungo, questa è la sensazione, ma il Brasile è pronto a una vera e propria rivoluzione calcistica senza precedenti.