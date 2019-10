Brasile-Nigeria, infortunio per Neymar: lascia il campo dopo 12 minuti

Un problema muscolare alla parte posteriore della coscia ha costretto Neymar al cambio a Singapore. PSG in ansia per il proprio campione.

Neymar si ferma di nuovo. Tra un goal e un litigio con il , ecco l'ennesimo problema fisico per il campione brasiliano, che si è fermato dopo pochi minuti dall'inizio dell'amichevole tra la propria nazionale e la .

Segui live la Ligue 1 su DAZN. Attiva ora il tuo abbonamento a 9,99€/mese

Un problema muscolare ha stoppato Neymar, schierato dall'inizio da Tite nell'amichevole di Singapore ma costretto quasi immediatamente a tornare in panchina: il giocatore del PSG è uscito dal campo toccandosi la parte posteriore della coscia sinistra, facendo spazio a Coutinho.

Successivamente le immagini televisive hanno mostrato Neymar seduto in panchina con una borsa del ghiaccio appoggiata sulla propria gamba sinistra. Un'immagine che, chiaramente, non può non preoccupare il PSG in vista dei prossimi impegni stagionali.

Fino a questo momento Neymar, costretto a saltare sempre per infortunio la Copa America vinta dal in casa, ha giocato 5 partite in mettendo a segno 4 reti. In , dov'è squalificato, non ha ancora esordito.