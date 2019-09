Brasile-Colombia 2-2: Neymar torna al goal, Muriel fa doppietta

Goal e spettacolo nell'amichevole statunitense tra e : 2-2 con il ritorno al goal di Neymar, al 61esimo centro con i verdeoro e a sedici lunghezze dal primatista assoluto Pelé.

A sbloccare il match ci pensa Casemiro con un'incornata su calcio d'angolo battuto da Neymar: sorpreso Ospina. Passano pochi minuti e i 'Cafeteros' pareggiano: fallo di Alex Sandro e rigore trasformato alla perfezione da Muriel.

L'attaccante dell' replica qualche minuto dopo la mezz'ora di gioco: botta potente sotto alla traversa che non lascia scampo a Ederson, battuto in una disperata uscita rivelatasi inutile.

O que será que Tite soltou no ouvido de Neymar na comemoração do gol de empate?



Assista à etapa final do amistoso entre Brasil e Colômbia ao vivo ➡ https://t.co/UUNqDeldt2 pic.twitter.com/DJCsD3UBaf