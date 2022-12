Bournemouth venduto ad un gruppo statunitense: c'è anche l'attore Michael B. Jordan

Bill Foley entra nella Premier League acquisendo il club rossonero per circa 140 milioni di euro: obiettivo, renderlo grande nei prossimi anni.

Il Bournemouth passa in mani statunitensi. Il club della Premier League, infatti, ha confermato come il Maxim Demin abbia venduto la sua quota del 100% del club al Black Knight Football Club, di cui Bill Foley è il socio accomandatario.

L'acquisizione è stata ratificata dalla Premier League, dopo settimane di attesa da parte dei tifosi. Per Foley non è la prima volta nello sport, visto e considerando come sia già e fondatore e proprietario dei Vegas Golden Knights della National Hockey League, team di Las Vegas.

Presenza costante in Premier League, il Bournemouth conta di mantenere la categoria in questa stagione, per poi provare a mettersi in mostra come sorpresa, grazie agli investimenti del gruppo americano.

Tra i soci di minoranza presenti nella nuova società il nome più curioso è quello di Michael B. Jordan, attore noto per Il Diritto di contare, Black Panther e soprattutto la saga sportiva di Creed, spinoff di Rocky che lo ha visto anche dirigere il terzo capitolo in uscita nel 2023.

"Ho un enorme rispetto per la passione e il tifo a Bournemouth credo che il legame con la comunità sia la base per il successo di qualsiasi squadra sportiva" ha evidenziato Foley dopo l'acquisizione da circa 140 milioni di euro. Sarà dura migliorare i trascorsi di Maxim, che in un decennio ha portato il club dalla League One alla Premier.

Attualmente il Bournemouth è 14esimo in classifica, con 16 punti conquistati e un successo arrivato prima della sosta dopo diverse sconfitte di fila. Il prossimo 27 dicembre affronterà il Chelsea, come prima gara dopo i Mondiali qatarioti ormai agli sgoccioli.

Il gruppo di proprietà di minoranza non vede solo Michael B. Jordan, ma anche Nullah Sarker (The Players Tribune, Coppa Davis). Per entrambi ci sarà un lavoro a stretto contratto con Foley in aree tra cui il marketing globale e l'internazionalizzazione del club.