Il Borussia Dortmund ufficializza l'erede di Haaland: annunciato Haller

L'attaccante ivoriano si trasferisce in Bundesliga dopo l'ottima esperienza in Olanda con i Lancieri: ha firmato fino al 2026.

Sostituire Erling Haaland, chiaramente, non è cosa semplice: bisognerà avere tanta pazienza dalle parti del Signal Iduna Park, soprattutto dopo l'addio dell'attaccante norvegese, andato al Manchester City.

Sebastien Haller, però, ha un curriculum di tutto rispetto, soprattutto relativo all'ultimo anno all'Ajax, concluso con 34 goal in 43 presenze con i Lancieri, in tutte le competizioni. Non sono solo i numeri, però, a colpire dell'attaccante ivoriano: il Borussia Dortmund, intanto, piazza il colpo e se lo porta a casa.

Con diversi post sui social il club giallonero ha annunciato l'acquisto di Haller, che vestirà la maglia numero 9.

There's a new #9 in town! pic.twitter.com/BEcVqPSeKK — Borussia Dortmund (@BVB) July 6, 2022

Una scelta logica, se si considera la fisicità e la potenza di un giocatore che ha tutte le caratteristiche per sostituire, almeno dal punto di vista teorico, Haaland. Al resto ci penserà il campo.

Per lui un contratto fino al 2026 con il Borussia Dortmund, che nelle scorse settimane aveva già ingaggiato Karim Adeyemi dal RB Salisburgo: il club tedesco si mette al sicuro, assicurandosi un altro importante giocatore del panorama calcistico europeo.