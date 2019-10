Borussia Dortmund, Sancho sospeso da Favre ma con l'Inter ci sarà

Favre sospende Jadon Sancho dopo il ritardo con cui si sarebbe presentato al rientro dalla nazionale. Il ds Zorc: "La sospensione vale solo per oggi".

L'allenatore del Lucien Favre ha deciso di sospendere Jadon Sancho per la partita contro il : l'attaccante inglese classe 2000 sarebbe colpevole di essersi presentato in ritardo dopo la sosta per le nazionali e ha dunque saltato la sfida di questa sera.

A Dortmund non è passato inosservato il ritardo con cui Sancho si sarebbe presentato dopo le partite con la nazionale inglese. Ecco perché l'inglese non ha partecipato alla partita odierna. In ogni caso, come annuncia il ds Michael Zorc, mercoledì contro l' la sua presenza non è in dubbio.

"Non è stata una decisione facile da prendere. Oggi comunque Sancho si è allenato bene e contro l'Inter ci sarà. La sospensione vale soltanto per oggi".

Nonostante un'inizio di stagione in cui Sancho ha al suo attivo 4 goal e 7 assist, Favre non fa sconti e punisce in maniera esemplare uno dei giocatori più importanti della sua squadra.

Il messaggio del mago svizzero è chiaro: nessuno all'interno dei nerogialli può uscire fuori dai ranghi, la concentrazione e l'impegno devono essere massimali.