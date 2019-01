Borriello annuncia il ritiro: lascia l'Ibiza in campo, rimane a fianco del presidente

Marco Borriello ha annunciato il ritiro dal calcio giocato sul proprio profilo Instagram. L'attaccante lavorerà al fianco del presidente dell'Ibiza.

Marco Borriello ha deciso di risolvere il proprio contratto con l'UD Ibiza e di ritirarsi dal calcio giocato. Lo ha comunicato con un post sul proprio profilo Instagram, nel quale ha anche annunciato la sua prossima avventura professionale: lavorerà al fianco del presidente del club delle isole Baleari.

L'attaccante si è affidato ai social per comunicare la sua decisione, presa dopo soltanto a 6 mesi dalla firma con l'Ibiza. Soltanto 7 le presenze stagionali, l'ultima il 18 novembre 2018, senza goal all'attivo in 380 minuti di utilizzo.

Borriello lascia l'Ibiza risolvendo in anticipo il contratto, come spiegato, per consentire alla società di operare meglio da subito sul mercato.

"Rivolgo i miei più sinceri ringraziamenti al Presidente Amadeo Salvo e a tutto lo staff, oltre che alla città di Ibiza. Faccio inoltre un grande in bocca al lupo alla squadra, del quale resterò sempre tifoso. Anche per questo ho deciso di risolvere anticipatamente il contratto, al fine di consentire alla società di operare nel migliore dei modi sul mercato invernale per il perseguimento degli obiettivi prefissati"

Non è però terminata l'avventura nell'Ibiza dell'ormai ex attaccante: lavorerà al fianco del presidente Amadeo Salvo, nell'organigramma del club, progettando un futuro da dirigente.

"Termina pertanto la mia avventura calcistica in città, ma proseguirà il progetto sportivo con l’U.D. Ibiza. Resterò quindi al fianco del Presidente, dal quale ho il desiderio di apprendere quanto più possibile in vista della mia prossima esperienza professionale".

Borriello chiude una carriera condita da 2 Champions League, 3 scudetti e una Coppa Italia, oltre a 96 goal in Serie A e 7 presenze in Nazionale. L'ultima avventura in A è stata quella alla SPAL dello scorso anno, con soltanto un goal in 15 presenze.