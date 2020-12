Borini raggiunge Biglia in Turchia: giocherà col Karagumruk

Fabio Borini, svincolato dopo l'ultima stagione al Verona, giocherà in Turchia insieme a Lucas Biglia. Ha firmato per il Fatih Karagumruk.

Fabio Borini ha trovato squadra. L'attaccante, svincolato dopo la fine del suo rapporto con , riparte dalla dove giocherà insieme a Lucas Biglia.

Ad annunciare la firma di Borini è stato il Fatih Karagumruk, club che attualmente veleggia a metà classifica nel campionato turco.

Borini peraltro ha già vissuto pagine importanti della sua carriera all'estero ed in particolare in , dove aveva iniziato a giocare da professionista col vincendo anche una Premier League prima di tornarci per vestire la maglia di e Sunderland.

Altre squadre

In invece Borini, che oggi ha 29 anni, ha giocato per , , e Verona appunto. La prossima tappa, ora, sarà la Turchia.