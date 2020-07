Bonucci pensa alle vittime del coronavirus: "Abbiamo dato tutto per chi ha fatto il tifo dall'alto"

Il difensore della Juventus ha parlato del nono Scudetto vinto dalla Juventus, facendo i complimenti a tutto il mondo bianconero.

Nove Scudetti per la , nove Scudetti per Leonardo Bonucci. Nonostante l'anno passato al , anche il difensore bianconero raggiunge tale quota riguardo i titoli in , considerato anche il successo con l' a inizio carriera. Poi, otto con Madama, di cui sarà un simbolo eterno.

Al termine della gara contro la che ha regalato lo Scudetto matematico alla Juventus, Bonucci ha parlato dell'ennesima vittoria, con i Campioni in carica d' che lo sono oramai da un decennio, con l'obiettivo per il prossimo anno proprio di raggiungere la doppia cifra.

Intervistato da Sky, Bonucci ha diverse dediche:

Altre squadre

"Se penso a quello che ha vissuto il mondo nei tre mesi… E' stato difficile per tutti e per noi rimettere la testa a posto e ricominciare. Questo Scudetto l'abbiamo voluto e abbiamo sofferto, abbiamo dato tutto quello che avevamo per darci soddisfazioni e ha fatto il tifo per noi dall’alto. Ecco perché abbiamo voluto ancora di più festeggiarlo con chi non era presente".

Per Bonucci il nono titolo è anche quello più duro:

L'articolo prosegue qui sotto

"E' stato il più difficile, abbiamo iniziato un percorso nuovo, una filosofia nuova, abbiamo trovato tante difficoltà, tanto scetticismo dall'esterno. Noi abbiamo continuato a dare tutto noi stessi in ogni partita, abbiamo fatto dei passaggi a vuoto durante l'anno. E' stato brutto riprendere senza il pubblico e noi lo abbiamo voluto ancora di più per festeggiarlo con chi non era presente".

Il gruppo Juventus, in toto, è stato fondamentale:

"Il presidente, Paratici, il vicepresidente Nedved ci hanno spinto, così come l'allenatore, a dare tutto per questa maglia, perchè quando indossi questa maglia non puoi tirarti mai indietro. Abbiamo vissuto un anno intenso, la filosofia del mister abbiamo fatto fatica ad interpretarla sul campo, però siamo stati squadra, una squadra fatta da grandi uomini".

Qualche giorno per riposare, poi la Juventus dovrà affrontare la , il grande obiettivo: