Bonucci allo scoperto: "L'obiettivo è la Champions, per la Juventus ho detto no al Real"

Bonucci racconta i motivi del suo ritorno alla Juventus: "Non vedevo mai mio figlio. Cristiano Ronaldo? E' una macchina, sta sempre in palestra".

Alla vigilia di Atletico Madrid-Juventus, gara valida per l'andata degli ottavi di Champions League, 'AS' dedica la prima pagina a Leonardo Bonucci.

Il difensore ha rilasciato una lunga intervista al quotidiano spagnolo raccontando tra le altre cose anche i reali motivi del suo ritorno alla Juventus dopo la breve esperienza col Milan.

"L'anno scorso ero quasi sempre a Milano e mio figlio Lorenzo non mi ha mai visto. Se tifa sempre Torino? Appena è arrivato Cristiano sembrava potesse cambiare ma da quando ha iniziato a giocare con i bambini del Torino è tornato sui suoi passi".

La famiglia ma non solo dietro la scelta di Bonucci, che spiega il rapporto speciale con Barzagli e Chiellini e rivela di avere detto no al Real Madrid pur di tornare alla Juventus.

"Con Barzagli e Chiellini ci vertiamo insieme e ci completiamo: ognuno esalta le qualità dell'altro. Ritrovare Buffon in Champions League? Preferirei di no, Gigi è il numero uno ma anche un grande amico. Sono cresciuto con lui. E' strano voltarsi e non vederlo. Il Real? E' vero, mi ha cercato. E' stato un orgoglio ma la Juventus e il richiamo di tornare a casa mi hanno preso il cuore".

Anche Bonucci conferma come l'obiettivo della Juventus sia la Champions Legue ma allo stesso tempo assicura che vincere il campionato italiano non è assolutamente semplice.

"Se arriva Cristiano Ronaldo significa che il tuo livello è aumentato. L'obiettivo è vincere la Champions League, non possiamo e non dobbiamo nasconderci. Il livello del calcio italiano è migliorato. C'era un periodo in cui la Juventus era molto sopra rispetto agli altri e quando affrontavi Napoli, Inter o Milan sentivi che avresti vinto senza problemi. Ora non è più così".

Non poteva mancare ovviamente la domanda sull'arrivo di Cristiano Ronaldo.

"All'inizio era ancora un rivale...Ogni giorno, prima e dopo gli allenamenti, lo trovi in palestra. Lo faccio anche io ma ci sono momenti in cui non si può sopportare. Lui sempre, è una macchina. Non si ferma e puoi solo ammirarlo".

Bonucci poi analizza l'Atletico Madrid e lancia un avvertimento all'ex compagno Morata.

"Dovremo combattere su ogni pallone, sarà una battaglia com'è sempre contro di loro. Alvaro è un amico ma l'ho già avvertito: "Appena entri in campo ti darò un colpo". Lui mi ha risposto: "Come fai sempre".

Infine Bonucci commenta l'esplosione di Zaniolo nel firmamento del calcio italiano con una battuta.