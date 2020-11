Bonera: "L'infortunio di Ibrahimovic? L'importante è lo spirito"

Le parole di Daniele Bonera in conferenza stampa alla vigilia di Lille-Milan di Europa League.

Il è chiamato a dare continuità a quanto di buono si è visto al 'San Paolo' di , dove è arrivato un successo prestigioso contro una diretta concorrente: in panchina sedeva Daniele Bonera, sostituto di Pioli e del suo vice Murelli, entrambi positivi al Covid-19.

Il collaboratore del tecnico rossonero ha parlato nella conferenza stampa della vigilia: il punto sugli errori commessi all'andata col e sulle sensazioni a qualche ora di distanza dall'infortunio occorso a Zlatan Ibrahimovic.

"Vincere fa bene, affrontiamo una squadra che è al primo posto nel girone e al secondo in . All'andata abbiamo commesso troppi errori tattici e di posizionamento. L'infortunio di Ibrahimovic? Giochiamo ogni tre giorni, ma possiamo contare su una rosa ampia e di livello che ci consente di cambiare gli interpreti. A prescindere dagli infortuni conta lo spirito, come quello che si è visto a Napoli".

Nonostante il problema fisico che lo terrà lontano dal campo per un po', lo svedese è carico e deciso a tornare per dare una grossa mano alla squadra in e in Europa.

"L'ho visto, già dopo aver svolto la risonanza era carico, ma questa non è di certo una novità. E' un grande atleta e grande uomo, è pronto a recuperare subito".

Attenzione alla verve offensiva del Lille che a San Siro si è rivelata determinante per il risultato finale di 0-3.

"In attacco sono molto bravi, all'andata abbiamo sbagliato sia dal punto di vista tattico che tecnico. Cercheremo di risolvere i problemi che si sono visti a Milano. Di fronte ci troveremo una grande squadra, massimo rispetto".

Bonera non firma per un pareggio: vincere ovunque è l'obiettivo principale da portare a termine.