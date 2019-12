Lecce-Bologna, scintille fra Mihajlovic e Medel: infuriato Sinisa

Al 40' di Lecce-Bologna una reazione scomposta di Medel per un fallo di Tachtsidis fa infuriare Mihajlovic: polemiche del cileno anche all'intervallo.

Due notizie contrapposte per i tifosi emiliani: quella cattiva è lo scontro fra Medel e Mihajlovic durante la partita del contro il , quella buona è che Sinisa sta bene ed è tornato a ringhiare.

Al 40' della partita del 'Via del Mare' Gary Medel ha avuto una reazione scomposta nei confronti di Tachtsidis, colpevole di un fallo commesso nei confronti del centrocampista rossoblu, e Mihajlovic si è infuriato nei confronti del 'Pitbull' perché con quella reazione ha rischiato di lasciare il Bologna in dieci uomini. Il cileno ex però non ha accettato le critiche del proprio allenatore e gli animi dei due si è subito infiammato.

Sinisa è addirittura entrato in campo per andare faccia a faccia con Medel, a cui non le ha di certo mandate a dire. Il Bologna pochi istanti dopo è passato in vantaggio con il goal di Orsolini, ma gli animi di Medel e Mihajlovic non si sono raffreddati e i due hanno continuato a litigare a distanza.

Al fischio dell'arbitro Abisso, che ha messo termine alla prima frazione di gara, il centrocampista cileno è corso verso la propria panchina, continuando a polemizzare con l'allenatore serbo e con il ds del Bologna Riccardo Bigon.