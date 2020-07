Bologna-Sassuolo, le formazioni ufficiali: fuori Boga, dentro Haraslin

Mihajlovic conferma Palacio al centro del tridente del Bologna con Barrow e Orsolini, De Zerbi sceglie Haraslin al posto di Boga.

Le formazioni ufficiali di -

BOLOGNA (4-3-3): Skorupski; Tomiyasu, Denswil, Bani, Dijks; Schouten, Medel, Svanberg; Orsolini, Palacio, Barrow.

SASSUOLO (4-2-3-1) Consigli; Muldur, Chiriches, Peluso, Rogerio; Magnanelli, Locatelli; Berardi, Defrel, Haraslin; Caputo.

Sfida di metà classifica tra il Bologna e il Sassuolo nel derby emiliano che mette in palio tre punti importanti per tornare a sperare in ottica europea. I padroni di casa si affidano all'esperienza di Palacio, che agisce al centro del tridente tra Orsolini e Barrow. Dentro Medel, Schouten e Svanberg a metà campo.

De Zerbi fa rifiatare Boga e manda in campo dal primo minuto Haraslin, che completa il trio di trequartisti con Berardi e Defrel alle spalle della prima punta Caputo. Chiriches e Peluso i due centrali davanti a Consigli.