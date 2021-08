Bologna-Salernitana dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Il Bologna debutta in Serie A contro la Salernitana: tutto sulla partita, da dove vederla in tv e streaming alle probabili formazioni.

BOLOGNA-SALERNITANA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Bologna-Salernitana

Data: 22 agosto 2021

Orario: 18.30

Canale tv: DAZN, Sky Sport Calcio (202 satellite)

Streaming: DAZN, Sky GO, NOW

La Salernitana torna in A dopo oltre 20 anni e l'esordio per la squadra campana è al Dall'Ara contro il Bologna. Match interessante con possibile risultato a sorpresa.

I granata di Castori, dopo le mille peripezie per l'iscrizione al campionato, sono carichi e vogliosi di far bene.

I felsinei di Mihaljovic, però, renderanno cara la pelle e vorranno partire con il piede giusto. Sono quattro le sfide giocate in A tra le due squadre: 2 vittorie per la Salernitana, 1 per il Bologna e 1 pareggio. L'ultimo precedente a Bologna risale al 13 dicembre 1998: 1-1 tra le due squadre.

In questo articolo troverete tutto ciò che è utile sapere su Bologna-Salernitana: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come guardare la sfida in diretta tv e streaming.

ORARIO BOLOGNA-SALERNITANA

Bologna-Salernitana, gara valevole per la prima giornata di Serie A, si disputerà domenica 22 agosto alle ore 18.30 presso lo stadio Renato Dall'Ara di Bologna.

La sfida tra Bologna-Salernitana verrà trasmessa da DAZN, che detiene i diritti in esclusiva della Serie A. Per godersi il match basterà avere una smart tv di ultima generazione compatibile con l’app di DAZN, oppure una televisione collegata al TIMVISION BOX, ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) oppure a un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Il match sarà visibile anche su Sky Sport Calcio, canale 202 della piattaforma satellitare.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

Per quanto riguarda DAZN telecronaca della sfida è stata affidata ad Andrea Calogero, con commento tecnico di Alessandro Budel.

Per assistere alla partita tra Roma e Fiorentina c’è anche, ovviamente, l’opzione streaming, accedendo all’app di DAZN tramite dispositivi come pc, smartphone e tablet. Mediante Sky Go, gli utenti Sky potranno vedere la partita sia su dispositivi mobili quali smartphone e tablet, scaricando la app per sistemi iOS e Android, e sul proprio personal computer o notebook, anche semplicemente collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma. Una terza possibilità è rappresentata da NOW, il servizio di streaming live e on demand di Sky

IN DIRETTA SU GOAL

Goal dà la possibilità ai suoi lettori di seguire Bologna-Salernitana anche in diretta testuale sul sito. Collegandovi con il portale avrete gli aggiornamenti minuto per minuto sulla gara, con gli eventi, i goal e le azioni più importanti descritte dal calcio d'inizio al fischio finale.

Sarà 4-2-3-1 per il Bologna con Skorupski in porta, De Silvestri, Medel, Bonifazi e Hickey in difesa. Dominguez e Schouten in mezzo. Orsolini, Soriano e Barrow sulla trequarti con Arnautovic centravanti.

3-5-2, invece, per la Salernitana con Belec in porta, Bogdan, Gyomber e Jarozynski in difesa. Kechrida e Ruggeri presidieranno le fasce, in attacco dovrebbe torccare alla coppia Bonazzoli, Djuric.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Medel, Bonifazi, Hickey; Dominguez, Schouten; Orsolini, Soriano, Barrow; Arnautovic.

SALERNITANA (3-5-2): Belec; Bogdan, Gyomber, Strandberg; Kechrida, M. Coulibaly, Obi, L. Coulibaly, Ruggeri; Bonazzoli, Djuric.