Bologna-Parma 2-2: Dzemaili pareggia il derby al 95'

Botta e risposta Kulusevski-Palacio nel primo tempo, nella ripresa il Parma passa con Iacoponi, ma il Bologna pareggia al 95' con l'ex Dzemaili.

e danno vita a un derby spettacolare: un grande Kulusevski sblocca il risultato nel primo tempo, Palacio pareggia prima dell'intervallo, nella ripresa Iacoponi riporta avanti i suoi, ma all'ultimo respiro Dzemaili sigla il pareggio finale con una gran giocata.

Segui la Serie A TIM con 3 gare ogni giornata in diretta streaming su DAZN

La formazione ospite parte forte operando un pressing alto nella metà campo avversaria, mentre i padroni di casa provano a far male con la velocità e la tecnica di Orsolini. Dopo 17 minuti è la squadra gialloblù a spezzare gli equilibri con una giocata da fuoriclasse di Kulusevski: il classe 2000 inventa un sinistro a giro fenomenale sul palo lontano e Skorupski è battuto.

Qualche minuto di sbandamento per i ragazzi di Mihajlovic, che rischiano di incassare anche il raddoppio poco dopo: questa volta l'ultimo passaggio di Kulusevski non è preciso e Sprocati sciupa dal dischetto. Con il passare dei minuti la formazione felsinea trova la forza di reagire affidandosi sempre a Orsolini, fermato da un ottimo Sepe. Il portiere non può nulla però sulla successiva deviazione di testa di Palacio, bravo a finalizzare un calcio d'angolo teso dello stesso Orsolini all'altezza del primo palo.

Nella ripresa la partita resta equilibrata con continui ribaltamenti di fronte: la squadra di D'Aversa ci prova con maggiore pericolosità, guidata sempre da uno scatenato Kulusevski. Solo il palo toglie la doppietta al baby campioncino con lo stesso sinistro a giro che aveva sbloccato la gara nel primo tempo.

Il Bologna risponde con una pericolosa conclusione di Dzemaili, ma al 71' è ancora la formazione ospite a passare in vantaggio: palla persa dai rossoblù a metà campo e contropiede finalizzato addirittura da Iacoponi, che timbra il primo goal in .

Il Parma sfiora più volte il match ball e allora il Bologna aggancia il clamoroso pareggio proprio nell'ultima azione: sugli sviluppi di un corner l'ex Dzemaili sfodera un destro al volo da urlo, che fissa il derby sul 2-2 finale.

TABELLINO

BOLOGNA-PARMA 2-2

Marcatori : 17' Kulusevski, 40' Palacio, 71' Iacoponi, 95' Dzemaili

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Mbaye (78' Skov Olsen), Tomiyasu (84' Paz), Denswil, Krejci; Medel, Dzemaili; Orsolini, Svanberg (65' Poli), Sansone; Palacio.

PARMA (4-4-2): Sepe; Iacoponi, Bruno Alves, Dermaku, Gagliolo; Darmian, Kucka, Scozzarella (60' Brugman), Barillà (74' Grassi); Kulusevski, Sprocati (85' Laurini).

Arbitro : Abisso

Ammoniti : Tomiyasu, Gagliolo, Barilla, Grassi

Espulsi : nessuno