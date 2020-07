Bologna-Napoli, le formazioni ufficiali: tocca a Milik e Lozano, Orsolini out

Le formazioni ufficiali di Bologna-Napoli: Gattuso schiera Milik e Lozano nel tridente con Politano, rientra Demme. Mihajlovic lascia fuori Orsolini.

LE FORMAZIONI UFFICIALI DI BOLOGNA-NAPOLI

BOLOGNA (4-3-3): Skorupski; Mbaye, Danilo, Tomiyasu, Krejci; Soriano, Medel, Dominguez; Skov Olsen, Palacio, Barrow.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Maksimovic, Hysaj; Elmas, Demme, Zielinski; Politano, Milik, Lozano.

Gattuso rivoluziona la formazione rispetto alla gara di qualche giorno fa: in porta c'è Meret, Manolas accanto a Maksimovic in difesa. A centrocampo rientra Demme con Elmas e Zielinski.

Grosse novità anche in attacco dove c'è il rilancio di Lozano per completare il tridente insieme a Milik e Politano. Panchina per Mertens e Insigne.

Mihajlovic, come annunciato ieri, lascia fuori Orsolini e schiera Skov Olsen con Barrow a Palacio. A centrocampo c'è Dominguez, Mbaye e Krejci sono i due terzini.