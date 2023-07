Il Bologna in trattativa con il Milan: chiesto Ballo-Touré

Il laterale francese naturalizzato senegalese è finito nei radar rossoblù: contatti in corso per il trasferimento.

Non solo "rivoluzione" in attacco per il Milan di Stefano Pioli, che si è ritrovato a inizio settimana a Milanello per l'inizio della nuova stagione: ci sono anche le uscite, in programma.

Una tra queste potrebbe riguardare Fodé Ballo-Touré, laterale di difesa francese, naturalizzato senegalese che, però, non dovrebbe andar troppo lontano dalla Serie A.

Ballo-Touré, cresciuto nel PSG e prelevato dai rossoneri nel 2021, ha un contratto fino al giugno del 2025, ma è finito nel mirino del Bologna, a caccia di un esterno.

Al momento è in essere una trattativa tra il Milan e il Bologna, secondo quanto riportato da Sky Sport, con buone sensazioni circa la riuscita della stessa.

Cosa manca, allora? Manca, per adesso, l'ok di Ballo-Touré al trasferimento al Bologna, ma proseguono in contatti per concludere l'affare.