Bologna in lutto: è morto Gazzoni Frascara

Il Bologna piange la scomparsa di Giuseppe Gazzoni Frascara, ex proprietario del club dal 1993 al 2005. Era malato da tempo.

Lutto nel mondo del calcio e, in particolare, nell'ambiente del : a 84 anni e dopo una lunga malattia è venuto a mancare Giuseppe Gazzoni Frascara.

Imprenditore, Gazzoni Frascara divenne presidente del club felsineo nel 1993, anno del fallimento: durante la sua gestione arrivarono ottimi risultati come la doppia promozione consecutiva dalla C alla A tra il 1994 e il 1996, oltre a giocatori di primo piano del calibro di Roberto Baggio e Giuseppe Signori. Nel 1998 ci fu il trionfo in Coppa Intertoto.

Gazzoni Frascara lasciò la presidenza nel 2001, pur mantenendo la proprietà fino al 2005, quando la squadra venne retrocessa in Serie B al termine di un drammatico spareggio col . Nel 2014 venne nominato presidente onorario del Bologna da Joe Tacopina, carica mantenuta fino alla morte.

Nel 2006 fu uno degli accusatori principali di Calciopoli e del sistema messo in piedi da Luciano Moggi, poi condannato dalla giustizia sportiva.