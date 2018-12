Bologna-Lazio, Simone Inzaghi e la sfida in famiglia: "Emozionante affrontare mio fratello"

Alla vigilia di Bologna-Lazio, Simone Inzaghi fa il punto della situazione: "Emozionante affrontare mio fratello. Immobile e Milinkovic da valutare".

Simone contro Pippo. Rigorosamente all'insegna della famiglia Inzaghi. In occasione della conferenza di vigilia pre trasferta di Bologna, l'allenatore della Lazio ha fatto il punto della situazione toccando diversi temi: “Domani sarà una partita particolare, sarà emozionante sfidare mio fratello. Sarà emozionante per noi e per i nostri genitori”.

Uno sguardo alla situazione felsinea: “Affronteremo una squadra molto organizzata e compatta che lotta per centrare l'obiettivo salvezza. Pippo riuscirà a portare la nave in porto”. Attenzione, dunque, all'undici biancoceleste: “Posso valutare quale sarà la formazione migliore da schierare. Lucas Leiva? S'è allenato bene e ha buone possibilità di giocare, con lui abbiamo una pedina in più nel nostro scacchiere”.

Attenzione, poi, agli altri grandi nomi: “Luis Alberto sarà della partita, Immobile e Milinkovic Savic oggi si sono allenati per la prima volta e dovrò parlare con loro per valutarli”.

Infine, nulla da fare per Durmisi e Berisha: “Domani non ci saranno, proveremo a recuperarli per sabato. Vorrei che tutti insieme riuscissimo dare di più a questa Lazio, a partire dal sottoscritto. Tutti insieme possiamo ottenere grandi cose. E' un campionato equilibrato, settimanalmente le insidie non mancano. Ma, dando tutti di più, possiamo toglierci delle belle soddisfazioni”.