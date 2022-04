Bologna-Inter dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

BOLOGNA-INTER: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Bologna-Inter

Bologna-Inter Data: 27 aprile 2022

27 aprile 2022 Orario: 20.15

20.15 Canale tv: DAZN , Sky Sport Uno (numero 201), Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport (251)

Streaming: DAZN, Sky Go e NOW

L'Inter ha l'opportunità di dare un'ulteriore scossa al campionato visto dal vertice: il recupero (in principio previsto per il 6 gennaio) in quel di Bologna, valido per la 20esima giornata di Serie A, si preannuncia uno snodo cruciale per le ambizioni dei campioni d'Italia.

Segui Bologna-Inter su DAZN. Attiva ora

Il 3-1 alla Roma di Mourinho ha consolidato le certezze di una squadra che, a partire dal blitz dell'Allianz Stadium dello scorso 3 aprile, ha ritrovato quella fluidità di manovra ammirata con costanza fino ai primi di febbraio.

Dal canto loro, i felsinei sono reduci da quattro risultati utili di fila (una vittoria e tre pareggi): l'ultimo è il 2-2 interno contro l'Udinese, punto raccolto grazie al definitivo pari di Sansone su assist di Orsolini.

Festival del goal all'andata: 6-1 in favore dei nerazzurri, in rete con cinque marcatori diversi prima del punto della 'consolazione' siglato da Theate nel finale.

Con questa pagina rimarrete sempre informati su Bologna-Inter: dagli aggiornamenti sulle formazioni alle indicazioni su come seguire la partita in diretta tv e streaming.

ORARIO BOLOGNA-INTER

Bologna-Inter è in programma per mercoledì 27 aprile 2022 nello scenario dello stadio 'Renato Dall'Ara' di Bologna. Il calcio d'inizio è previsto per le ore 20:15, in contemporanea con l'altro recupero Atalanta-Torino.

DOVE VEDERE BOLOGNA-INTER IN TV

Sarà possibile seguire Bologna-Inter su DAZN tramite l'app dedicata, fruibile su smart tv e sulle console di gioco PlayStation (PS4 e PS5) e Xbox (One, One S, One X, Series S e Series X), oltre che su dispositivi come Tim Vision Box, Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast.

Anche Sky trasmetterà l'evento su questi canali: Sky Sport Uno (numero 201), Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport (251).

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

Edoardo Testoni e Marco Parolo racconteranno il match su DAZN, Maurizio Compagnoni e Fernando Orsi effettueranno rispettivamente telecronaca e commento tecnico su Sky.

BOLOGNA-INTER IN DIRETTA STREAMING

Grazie alla già citata app di DAZN potrete seguire Bologna-Inter in streaming su tablet e smartphone con sistema operativo iOS e Android, mentre da pc ci si potrà collegare al sito ufficiale e da lì selezionare l'evento desiderato.

Gli abbonati Sky potranno fruire del servizio Sky Go, opzione così come la piattaforma NOW.

Su GOAL sarà possibile seguire gli aggiornamenti in tempo reale della partita grazie alla consueta diretta testuale, utile per rimanere aggiornati sul match del 'Dall'Ara'.

PROBABILI FORMAZIONI BOLOGNA-INTER

Il Bologna ritrova Soumaoro e Arnautovic dopo la squalifica, per lo stesso motivo sarà assente Medel che deve scontare ancora un turno. Assieme all'austriaco ci sarà Orsolini, De Silvestri a tutta fascia sulla destra.

L'articolo prosegue qui sotto

Inzaghi potrebbe lasciare in panchina Dzeko e dare un'altra occasione dal 1' a Correa, in tandem con Lautaro. Perisic in ballottaggio con Gosens, a destra non si tocca Dumfries. Bastoni pronto a tornare tra i titolari.

BOLOGNA (3-5-2): Skorupski; Bonifazi, Soumaoro, Theate; De Silvestri, Svanberg, Schouten, Soriano, Hickey; Orsolini, Arnautovic. All. Mihajlovic

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Lautaro, Correa. All. Inzaghi