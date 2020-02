Bologna-Genoa 0-3: i liguri dilagano e rivedono la quota salvezza

Il Genoa vince l'anticipo sul campo del Bologna: decidono i goal di Soumaoro, Sanabria e il rigore di Criscito. Espulsi Schouten e Denswil.

La strada del verso la salvezza passa anche da e da tre punti che possono davvero cambiare il destino della squadra di Davide Nicola. I liguri espugnano il Dall'Ara con due goal nel primo tempo: finisce 0-2. E sono tre punti che alzano la quota salvezza mettendo tremendamente a rischio svariate squadre.

Succede tutto nel primo tempo, dopo un avvio all'insegna dell'equilibrio. II Genoa perde Pandev per infortunio, ma il Bologna si inceppa dopo la mezz'ora, facendo registrare qualche errore difensivo di troppo. Gli ospiti attendono guardinghi e poi riescono a trovare le affondate giuste al momento giusto.

La prima è di Soumaoro, su assist di Masiello: fanno tutto i centrali, con l'ex a deviare in allungo il cross del compagno. Il raddoppio a ridosso dell'intervallo è una perla di Sanabria, che si fa 50 metri palla al piede tra i difensori felsinei e batte Skorupski. In mezzo l'espulsione di Schouten per un'entrata pericolosa.

Il Bologna non si scompone e anche in 10 risce a tenere spesso palla nella metà campo avversaria. Ciò che manca però è il guizzo vincente: Perin e la difesa del Genoa limitano le offensive della squadra di Mihajlovic e portano a casa il clean sheet. Criscito arrotonda il punteggio al 90' su rigore, con contestuale rosso a Denswil.

Genoa a 22 punti, sempre terzultimo. Bologna che rimane per ora settimo a 33. Nota negativa per Nicola: gli infortuni. Si fermano Pandev, Radovanovic, Ankersen e Masiello. Tutti da valutare in vista dei prossimi impegni.

IL TABELLINO

BOLOGNA-GENOA 0-3

MARCATORI: 28' Soumaoro, 44' Sanabria, 90' rig. Criscito

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski 5.5; Tomiyasu 5, Bani 5 (61' Dominguez 5.5), Danilo 4, Denswil 4; Schouten 4, Poli 5.5; Orsolini 5 (61' Skov Olsen 5), Svanberg 5.5 (79' Juwara s.v.), Barrow 5; Palacio 5.5.

GENOA (3-5-2): Perin 6.5; Biraschi 6.5, Soumaoro 7, Masiello 7; Ankersen 6 (46' Goldaniga 6), Behrami 6.5, Radovanovic 6.5 (75' Cassata 6), Sturaro 7, Criscito 7; Pandev s.v. (13' Pinamonti 6.5), Sanabria 7.

ARBITRO: Massa

AMMONITI: Ankersen, Goldaniga, Sturaro, Denswil, Soumaoro, Dominguez, Cassata.

ESPULSI: 34' Schouten, 88' Denswil.