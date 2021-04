Bologna-Fiorentina dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Il Bologna ospita la Fiorentina nel Derby dell'Appennino della 34ª giornata: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

BOLOGNA-FIORENTINA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Bologna-Fiorentina

Bologna-Fiorentina Data: 2 maggio 2021

2 maggio 2021 Orario: 15.00

15.00 Canale tv: DAZN e DAZN1

e DAZN1 Streaming: DAZN

Il Bologna di Sinisa MIhajlovic ospita la Fiorentina di Beppe Iachini nel Derby dell'Appennino della 34ª e quintultima giornata del campionato di Serie A. I felsinei sono dodicesimi in classifica con 38 punti, frutto di 10 vittorie, 8 pareggi e 15 sconfitte, e nonostante qualche risultato negativo nell'ultimo periodo, sono vicini alla salvezza, si trovano in piena bagarre invece i toscani, quattordicesimi a quota 34, con un cammino di 8 successi, 10 pareggi e 15 k.o., e un distacco di appena 3 lunghezze dal terzultimo posto.

Nei 68 precedenti fra le due squadre disputati in Serie A in casa degli emiliani, il bilancio vede una prevalenza dei pareggi, 27, a fronte di 25 vittorie rossoblù e di 16 affermazioni dei viola. Il Bologna non batte la Fiorentina in casa da 7 anni: l'ultimo exploit esterno risale infatti al 26 febbraio 2013, un 2-1 in rimonta per la squadra allora guidata da Stefano Pioli, con i goal di Marco Motta e Christodoulopoulos a ribaltare il vantaggio iniziale siglato da Ljacic.

I toscani sono la squadra della Serie A che ha subito più reti da palla inattiva, ben 20, mentre 3 degli ultimi 5 goal realizzati dai felsinei sono arrivati proprio da situazioni di palla inattiva. Il tecnico rossoblù Sinisa Mihajlovic è il grande ex del confronto: l'allenatore serbo ha guidato per 48 volte i viola in Serie A fra il 2010 e il 2011.

Il Bologna arriva da 2 sconfitte, fra cui l'ultima pesante a Bergamo con l'Atalanta, un pareggio e una vittoria nelle ultime 4 gare giocate nel torneo, mentre la Fiorentina ha collezionato 2 sconfitte, una vittoria e un pareggio con la Juventus nell'impegno più recente.

Roberto Soriano, autore di 9 reti, è il giocatore più prolifico della squadra rossoblù: tuttavia quella toscana è la squadra del massimo campionato contro cui ha giocato più minuti, 699, senza trovare né il goal, né l'assist. Fra i gigliati spiccano invece i 17 centri stagionali del bomber Dusan Vlahovic. In questa pagina tutte le informazioni su Bologna-Fiorentina: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO BOLOGNA-FIORENTINA

Bologna-Fiorentina si disputerà il pomeriggio di domenica 2 maggio 2021 nel palcoscenico dello Stadio Renato Dall'Ara di Bologna. Il fischio d'inizio del Derby dell'Appennino, che sarà il 138ª in Serie A, e sarà diretto dal signor Federico Dionisi della sezione dell'Aquila, è in programma alle ore 15.00.

Il Derby dell'Appennino Bologna-Fiorentina sarà trasmesso in diretta streaming da DAZN e sarà visibile per i suoi clienti anche sulle smart tv di ultima generazione compatibili con la app. La gara potrà essere vista anche su tutti i televisori collegati ad una console Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o PlayStation 4 o 5, oppure a un dispositivo quale Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick.

La sfida del Dall'Ara sarà inoltre disponibile alla visione anche sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all'offerta Sky-DAZN. Gli utenti DAZN abbonati a Sky potranno seguire la partita in tv anche attraverso la app disponibile sul decoder Sky Q. La telecronaca sarà curata da Ricky Buscaglia, con il commento tecnico di Roberto Cravero.

Chi lo preferisse, mediante DAZN, potrà seguire Bologna-Fiorentina in diretta streaming anche su dispositivi mobili come smartphone e tablet e sul proprio personal computer o notebook. Nel primo caso occorrerà scaricare precedentemente la app per sistemi Android e iOS, avviarla e selezionare la partita dal palinsesto. Nel secondo sarà sufficiente invece collegarsi al sito ufficiale della piattaforma.

Dopo il fischio finale della gara, gli utenti avranno a disposizione gli highlights e l'vento integrale per la visione on demand.

troverete gli aggiornamenti live minuto per minuto sulla partita, con la descrizione dei goal, delle azioni più importanti e degli eventi.

Mihajlovic dovrà rinunciare allo squalificato Schouten a centrocampo, oltre ai tanti infortunati Nico Domínguez, Medel, Dijks e Santander, che ridurranno drasticamente le scelte a sua disposizione, e probabilmente a Tomiyasu e Sansone, gli unici due che potrebbero ancora recuperare. La formazione è praticamente quasi decisa. In attacco Palacio sarà l'unica punta, mentre alle spalle dell'argentino l'unico ballottaggio riguarda Skov Olsen e Orsolini, con il danese favorito sull'italiano per completare la linea dei trequartisti accanto a Soriano e Barrow. In mediana sarà Poli ad affiancare Svanberg. Fra i pali giocherà Skorupski, in difesa Danilo e Soumaoro formeranno la coppia centrale, mentre De Silvestri e Mbaye agiranno da terzini.

Due assenze per Iachini, che anche per la sfida di Bologna dovrà fare a meno del russo Kokorin e di Borja Valero, entrambi infortunati. Il modulo sarà il 3-5-2, con Ribery di punta accanto al bomber Vlahovic. Venuti a destra e Biraghi a sinistra saranno gli esterni di fascia, mentre in mezzo il cileno Pulgar agirà in cabina di regia, con Amrabat e uno fra Bonaventura e Castrovilli come mezzali. Tutto definito dietro, con Milinkovic, German Pezzella e Caceres a formare la difesa a tre davanti al portiere polacco Dragowski.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Danilo Lar., Soumaoro, Mbaye; Poli, Svanberg; Skov Olsen, Soriano, Barrow; Palacio.

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Ger. Pezzella, Caceres; Venuti, Amrabat, Pulgar, Bonaventura, Biraghi; Ribery, Vlahovic.