Bologna-Fiorentina 1-1: Orsolini risponde a Benassi

Fiorentina raggiunta nel recupero da una punizione di Orsolini, che rende amaro l'esordio di Iachini e regala un punto al Bologna.

Amara la prima per Beppe Iachini, all'esordio sulla panchina della : i toscani mancano un successo che in campionato non arriva dal 30 ottobre, continua la striscia positiva del dopo due affermazioni di fila.

Palacio mostra una condizione fisica smagliante, tanto da trovare il goal su imbucata di Orsolini: il 'Trenza' è fermato da un fuorigioco millimetrico che ne vanifica lo sforzo. Proprio nel momento migliore dei felsinei, ecco il goal ospite: Benassi raccoglie una respinta e di destro, al volo, fulmina Skorupski col pallone che si insacca dopo aver baciato il palo.

I rossoblù danno l'impressione di poter raggiungere il pari in qualsiasi momento, ma devono stare attenti alle ripartenze viola: in una di queste, Lirola impegna Skorupski sul primo palo con una stoccata potente. Mihajlovic si scopre inserendo Santander al posto di Poli, ma è la Fiorentina a sfiorare in maniera seria il raddoppio: grande intervento del portiere polacco su Chiesa che non trova lo spunto vincente sul palo più vicino.

Pulgar spaventa il suo ex pubblico con una punizione che termina a lato di pochissimo, il mancino di Soriano è centrale e facile per Dragowski. Dalbert ha una grande opportunità ma la spreca clamorosamente, preferendo calciare verso la porta anziché servire un liberissimo Chiesa. L'assalto emiliano è totale: Bani spizza di testa impegnando Dragowski che salva la porta e il risultato.

In pieno recupero l'episodio che cambia la partita: punizione calciata magistralmente da Orsolini che sorprende Dragowski sul suo palo ed evita la prima sconfitta dell'anno.

IL TABELLINO

BOLOGNA-FIORENTINA 1-1

Marcatori: 27' Benassi (F), 94' Orsolini (B)

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Tomiyasu, Bani, Danilo, Denswil (76' Skov Olsen); Poli (59' Santander), Medel (83' Svanberg); Orsolini, Soriano, Sansone; Palacio. All. Mihajlovic

FIORENTINA (3-4-1-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Lirola, Benassi, Pulgar, Dalbert (82' Venuti); Castrovilli (90' Ceccherini); Chiesa, Vlahovic (67' Boateng). All. Iachini

Arbitro: Paolo Valeri

Ammoniti: Milenkovic (F), Medel (B), Lirola (F), Caceres (F), Pulgar (F). Bani (B), Iachini (F)

Espulsi: nessuno