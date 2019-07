Bologna, dramma Mihajlovic: "Ho la leucemia, ma so che la vincerò"

La notizia arriva improvvisa e colpisce nel profondo tutti i tifosi felsinei e gli appassionati di calcio: l'allenatore del Sinisa Mihajlovic non sta bene a causa di un tumore. L'annuncio dell'ex difensore è arrivato nella conferenza stampa convocata nel pomeriggio di oggi nel centro tecnico di Casteldebole.

"Ho convocato questa conferenza e ho chiesto riservatezza perché volevo dare io la notizia per primo. Non tutti l'hanno fatto, per vendere qualche copia in più, rovinando un'amicizia di 20 anni, e mi dispiace. Purtroppo ho fatto degli esami dove si sono scoperte alcune anomalie rispetto a quattro mesi fa. Quando si è partiti per il ritiro avevo detto a tutti che avevo la febbre. È stato difficile. Ho fatto ulteriori esami, praticamente ho la leucemia. Sono rimasto due giorni chiuso in camera, a riflettere, a piangere, a pensare a tutto".

Il tecnico del Bologna ha assicurato che farà di tutto per vincere la malattia per i suoi cari e tutte le persone che gli vogliono bene.

"Ti passa tutta la vita davanti. Le mie non sono lacrime di paura. Io da martedì andrò in ospedale e non vedo l'ora di iniziare a lottare per guarire. Ho spiegato ai miei giocatori che lotterò per vincere come ho insegnato loro a fare sul campo. Questa sfida la vincerò, non ci sono dubbi. La malattia è in una fase acuta, aggressiva, ma attaccabile. Ci vuole un po' di tempo, ma si guarisce. Voglio ringraziare tutto il Bologna perché mi hanno fatto capire di essere uno di famiglia e avrò bisogno anche di loro, della mia famiglia e di tutte le persone che mi vogliono bene per vincere questa battaglia. Avrò bisogno anche di non vedere gente che piange per me, non voglio far pena a nessuno".