Dal Bologna al Bologna: il Napoli ritrova un goal di Osimhen dopo quattro mesi

Victor Osimhen è tornato al goal. L’ultimo l’aveva segnato proprio al Bologna, prima dell’inizio di una lunga serie di problemi.

Dal Bologna al Bologna . In mezzo 119 giorni scanditi da tanti, troppi problemi, che l’hanno tenuto per tanto tempo lontano dai campi di gioco, privando tra l’altro il Napoli di quella che doveva essere una delle sue armi principali.

Victor Osimhen ritorna al goal e lo fa segnando proprio contro l’ultima squadra contro la quale aveva esultato: il Bologna appunto.

Allora era l’ 8 novembre 2020 , si giocava il settimo turno di campionato e l’attaccante partenopeo segnò realizzò di testa la rete che valse tre punti pesanti su un campo complicato. Sembrava potesse essere quella la gara destinata ad indirizzare definitivamente la sua stagione, visto che ormai il periodo di apprendistato in un torneo per lui tutto nuovo era giunto al termine, in realtà da quel momento in poi, per rivederlo in Serie A bisognerà attendere il trascorrere dei mesi e l’inizio di un nuovo anno.

Proprio a metà novembre infatti, Osimhen ha riportato un infortunio ad una spalla nel corso di una sfida giocata dalla sua Nigeria contro la Sierra Leone e, come se non fosse a bastanza, ad inizio gennaio si è messo anche il Coronavirus di traverso sulla sua strada a rendere tutto più complicato.

Undici partite di campionato saltate, più tre di Europa League ed una di Coppa Italia . Un’infinità per l’aquisto più oneroso dell’intera storia del Napoli.

A partite dal 24 gennaio il progressivo ritorno in campo, fino al durissimo scontro con Romero in Atalanta-Napoli che gli è valso un trauma cranico ed altre due gare da semplice spettatore.

Ora un nuovo inizio scandito dal suo terzo goal con la maglia del Napoli. Osimhen , che contro il Bologna è entrato nella ripresa prendendo il posto di Mertens, nei 25’ che ha avuto a disposizione ha trovato la via della rete, ha fallito un’occasione importante e soprattutto ha dato l’impressione di aver messo alle spalle i tanti problemi che l’hanno frenato.

Quando c’è lui in campo, il Napoli cambia volto. Era infatti stato scelto per garantire velocità e peso al reparto offensivo e anche nello spezzone contro i felsinei ha dimostrato di avere tutte le caratteristiche giuste per poter svolgere alla perfezione il compito.

Gattuso ha ritrovato uno degli uomini di punta della sua squadra e l’ha fatto nel momento più impegnativo della stagione.