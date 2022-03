Bologna-Atalanta, emergenza per Gasperini: fuori Boga e Malinovskyi

Non sembra esserci un freno ai problemi stagionali dell'Atalanta, relativamente al reparto offensivo. Indisponibili Miranchuk, Zapata e Ilicic, per la sfida contro l'Atalanta del 30esimo turno il tecnico nerazzurro Gasperini non potrà contare nemmeno su Boga e Malinovskyi.

Protagonisti in Europa League, con il primo che ha deciso la sfida di ritorni degli ottavi contro il Bayer Leverkusen, mentre l'ucraino ha brillato in quella d'andata, nè Boga nè Malinovskyi potranno prendere parte a Bologna-Atalanta e alla rincorsa per un posto in Champions League nel 2022/2023.

Boga ha infatti accusato un problema al ginocchio ed ha saltato la rifinitura nella giornata di sabato, lasciando il centro sportivo dell'Atalanta nel pomeriggio. Malinovskyi non potrà scendere in campo invece causa gastroenterite, costretto a seguire da Bergamo l'incontro contro il Bologna.

Doppia pesante assenza per Gasperini, che punterà dunque su Muriel come attaccante, supportato da uno tra Koopmeiners e Pessina, oltre a Pasalic. A centrocampo dovrebbero giocare De Roon e Freuler, mentre Pezzella e Maehle agiranno sulle corsie esterne. In porta come di consueto Musso, difeso da Djimsiti, Demiral e Palomino.

Senza Malinovskyi, Miranchuk, Ilicic, Boga e Zapata, Gasperini avrà Mihaila come prima possibilità offensiva in panchina, insieme ai giovani della primavera De Nipoti e Cissé: il primo ha già giocato cinque minuti nella Serie A 21/22 (dopo aver brillato in Primavera come seconda punta.

La storia di Moustapha Cissé, classe 2003, è quanto mai particolare: arrivato in Guinea, giocava nella squadra dei rifugiati, prima di essere notato dall'Atalanta. Tre goal in tre presenze con i giovani nerazzurri, con Gasperini che lo ha convocato per la sfida contro il Genoa, in attesa di completare il suo particolare e duro viaggio con l'esordio in Serie A.

Per Bologna-Atalanta, visti i tanti disponibili, sono appena 19 i giocatori convocati da Gasperini per il nuovo turno di Serie A: emergenza assoluta.