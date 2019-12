Bologna-Atalanta 2-1: Palacio e Poli, la Dea cade al Dall'Ara

Il Bologna torna a vincere in casa contro l'Atalanta di Gasperini. Decisive le reti di Palacio e Poli, non basta ai nerazzurri la rete di Malinovskyi.

Il torna a vincere davanti al proprio pubblico dopo l'ultimo ko contro il : battuta l', che paga probabilmente le fatiche dell'impresa europea, con le reti di Palacio e Poli.

I padroni di casa provano a tenere palla nella metà campo avversaria, ma le fiammate più pericolose le produce la squadra ospite con la velocità di Muriel e soprattutto Malinovskyi, fermato da un ottimo Skorupski. Al 12' la perfetta ripartenza degli uomini di Mihajlovic spezza gli equilibri: Orsolini scarica un gran sinistro sul palo e Palacio è il più veloce nel comodo tap-in a porta vuota.

La gara resta piacevole con le due squadre che tengono i ritmi alti: la palla-goal più clamorosa capita sul destro di Pasalic, che a due passi dalla linea di porta spara clamorosamente alto. Poco dopo l'ennesima ripartenza felsinea con un ispiratissimo Palacio: soltanto il gran tuffo di Gollini evita la doppietta dell'argentino.

A inizio ripresa il Bologna trova addirittura il raddoppio sull'asse Tomyiasu-Poli: perfetto il cross teso del giapponese per la testa dell'ex Milan, che trova l'angolo lontano e corre a esultare in panchina. La reazione dell'Atalanta arriva però immediatamente: Barrow pesca il perfetto inserimento di Malinovskyi, che di sinistro riaporta in partita la Dea.

Nei minuti finali la squadra di Gasperini si getta a testa bassa nella metà campo avversaria, concedendo più di uno spazio alle ripartenze avversarie. Skorupski mura prima Barrow e respinge poi un'altra conclusione di Malinovskyi. Negli ultimi minuti Danilo rimedia due cartellini gialli, ma il muro rossoblù tiene anche in dieci e porta a casa la vittoria.

IL TABELLINO

BOLOGNA-ATALANTA 2-1

MARCATORI : 12' Palacio, 53' Poli, 60' Malinovskyi

BOLOGNA (4-3-3) : Skorupski; Tomiyasu, Bani, Danilo, Denswil; Dzemaili, Medel (63' Svanberg), Poli; Orsolini (90' Mbaye), Palacio (79' Santander), Sansone.

ATALANTA (3-4-2-1) : Gollini; Toloi, Palomino, Djimsiti; Castagne (63' Hateboer), de Roon, Freuler (54' Barrow), Gosens; Pasalic, Malinovskyi; Muriel (83' Colley).

ARBITRO : Massa

AMMONITI : Pasalic, Orsolini, Sansone, Palacio, Danilo

ESPULSI : Danilo