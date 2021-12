Boga pallino dell'Atalanta: 'no' del Sassuolo a 22 milioni

L'Atalanta fa sul serio per Jeremie Boga, ma il Sassuolo è bottega cara. Rifiutati 20 milioni più 2 di bonus messi sul piatto dalla Dea, intenzionata a regalare l'esterno offensivo a Gasperini già a gennaio.

Secondo quanto raccolto da GOAL, il club neroverde ha detto 'no' alla corposa proposta avanzata dai bergamaschi: il Sassuolo, infatti, per privarsi di Boga chiede 25 milioni di euro.

La pista Boga-Atalanta rimane comunque calda, ma sullo sfondo si registra la presenza dello Shakhtar Donetsk del suo mentore Roberto De Zerbi: lo scenario ucraino prevederebbe sempre un trasferimento nella finestra invernale, ma al momento gli orobici appaiono avanti.

L'articolo prosegue qui sotto

Tra Atalanta e Shakhtar, da non sottovalutare il Napoli: gli azzurri, però, vorrebbero ragionare su Boga in ottica 2022/2023. Nel frattempo, con un contratto in scadenza tra 18 mesi e una Coppa d'Africa da disputare, l'ivoriano si concentra sul campo.

Curiosità: il Sassuolo, per rimuovere alcune clausole nonchè il diritto di 'recompra' dagli accordi iniziali stabiliti col Chelsea, hanno versato 6 milioni nelle casse dei Blues.