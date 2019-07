Boca Juniors, De Rossi verso il debutto: "L’obiettivo è farlo esordire il 14 agosto"

L'allentore del Boca Juniors, Gustavo Alfaro, sul debutto di De Rossi: "L’obiettivo è farlo esordire nella Copa Argentina contro l’Almagro".

Scalpita Daniele De Rossi, il quale non vede l'ora di dare ufficialmente inizio alla sua nuova avventura con il Boca Juniors scendendo in campo alla Bombonera. L'ex capitano della ad oggi i piedi nell'iconico stadio di Buenos Aires li ha messi infatti solamente per scattare le prime foto con la nuova maglia 'azul y oro'.

Un anticipo di quanto accadrà nelle prossime settimane, quando De Rossi sarà chiamato a fare il suo debutto con gli Xeneizes. Quando? L'obiettivo è quello di schierarlo nella gara di Copa contro l'Almagro, gara in scena proprio alla Bombonera il prossimo 14 agosto.

“Stiamo facendo un lavoro fisico e tattico. Vediamo, stiamo valutando soprattutto la tenuta fisica. L’obiettivo è farlo esordire nella Copa Argentina contro l’Almagro (il 14 agosto, ndc), vediamo se ci riusciremo”.

Queste le parole con le quali l'allenatore del Boca Juniors, Gustavo Alfaro, ha annunciato il possibile esordio di De Rossi. Dichiarazioni pronunciate al termine della gara di campionato pareggiata per 0-0 contro l'Huracan nella notte e alla quale il centrocampista italiano ha assistito da bordocampo.

Questione di settimane dunque, con De Rossi che, terminata la sua avventura in nel maggio scorso, è già pronto a tornare in campo.