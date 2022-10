Bobo TV ai Mondiali sulla Rai: dove vederla in tv e streaming, quali partite e come funziona

Tutte le informazioni sulla Bobo TV di Vieri, Ventola, Adani e Cassano per il Mondiale 2022. Da Twitch alla Rai per il torneo in Qatar.

I Mondiali 2022 senza l'Italia, ma pur sempre i Mondiali. Dalla Francia all'Argentina, dal Brasile al Belgio, passando per Spagna e Germania, un mese autunnale tra novembre e dicembre in cui si disputa il torneo sportivo più importante del pianeta.

In Italia è la Rai ad avere acquisito i diritti del torneo: i Mondiali di Qatar 2022 in diretta tv e streaming per quattro settimane emozionanti in cui si conoscerà quale squadra riuscirà a passare alla storia. Saranno tanti i personaggi di spessore che commenteranno il torneo. La novità? La Bobo TV.

LA BOBO TV AI MONDIALI

Divenuto in poco tempo il canale sportivo italiano più visto su Twitch, oramai divenuta piattaforma leader video dell'intrattenimento mondiale, la tv creata da Bobo Vieri insieme agli amici Nicola Ventola, Antonio Cassano e Lele Adani, sarà protagonista anche durante i Mondiali grazie all'arrivo sulla Rai.

Non solo dunque le dirette scanzonate su Twitch, tra racconti e analisi che hanno accompagnato i tifosi e i più giovani nell'ultimo biennio, ma anche il commento dei momenti più importanti dei Mondiali.

COME FUNZIONA LA BOBO TV SULLA RAI

Cassano, Vieri, Adani e Ventola non commenteranno live ogni gara (in stile Gialappa's Band o Super Match di DAZN) ma bensì saranno protagonisti al termine delle stesse, come evidenziato dallo stesso host, Vieri, prima dell'inizio dei Mondiali:

“Faremo 22 pillole di 4/5 minuti, io e Nicola Ventola saremo a Milano, mentre Antonio Cassano sarà a Genova e Adani in Qatar. Parleremo di calcio, parleremo dei campioni. L’unico problema sarà che dovremo tenere Antonio calmo. Saranno 22 pillole, saremo con voi tutto il Mondiale con pillole divertenti per vivere il torneo con leggerezza. Sarà un bel Mondiale".

COME VEDERE LA BOBO TV SULLA RAI

Le pillole del quartetto di ex calciatori italiani non saranno visibili su Twitch, ma solamente sulla Rai (Rai 1, Rai 2, Rai Sport) al termine delle gare dei Mondiali. Basterà sintonizzarsi sul canale tv specifico scelto man mano, o in alternativa accedere a Rai Play tramite pc, notebook, tablet o smartphone per seguire l'evento in diretta streaming.