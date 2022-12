Blessin al Genoa, fine della corsa: verrà esonerato, panchina affidata a Gilardino

Complici i risultati negativi, il Grifone decide di dar la scossa cambiando allenatore: finisce dopo quasi un anno l'avventura del tedesco.

L'ultima vittoria del Genoa, calendario alla mano, sportivo e non, risale al 22 ottobre: alla decima giornata, al "Liberati" contro la Ternana. Da quel momento in poi i rossoblù non sono più riusciti a conquistare alcun successo.

Eppure non era stato, fino a quel punto, un inizio di campionato da buttar via: 6 vittorie, 3 pareggi e la sola sconfitta contro il Palermo, al Barbera, a inizio settembre. Niente da fare: la continuità, negli ultimi anni, non è di casa da quelle parti.

Il Grifone di Alexander Blessin è scivolato, finendo in un vortice negativo di eventi che lo ha visto segnare una striscia di 2 pareggi e 3 sconfitte complessive nei successivi 5 impegni di Serie B: quinto posto in classifica a -9 dalla vetta occupata dal Frosinone.

Questo è bastato alla proprietà del Genoa per riflettere sul futuro dell'allenatore tedesco, ormai segnato: secondo quanto riportato da Sky Sport, Blessin verrà esonerato.

Decisiva, in tal senso, la sconfitta in casa contro il Cittadella nell'ultimo turno, con il goal siglato da Mirko Antonucci nella ripresa: l'ex Oostende concluderà la sua esperienza dopo neanche un anno.

Arrivato lo scorso gennaio, il tedesco non è riuscito a risollevare le sorti del Genoa, destinato a retrocedere in Serie B, con tanti, troppi pareggi, e la prima vittoria contro il Torino datata 19 marzo. Confermato anche in serie cadetta, dovrà lasciare la panchina.

Al suo posto il Grifone avrebbe scelto, ad interim, Alberto Gilardino, allenatore della Primavera rossoblù. Non si tratta della prima esperienza da tecnico tra i professionisti per il Campione del Mondo del 2006: ha già guidato la Pro Vercelli e il Siena in Serie C, negli scorsi anni.

Tra i nomi per il "dopo Blessin", comunque, c'è anche quello di Claudio Ranieri, che ritornerebbe a Genova dopo l'esperienza positiva con la Sampdoria tra il 2019 e il 2021.